Osuna invita a aprovechar la "posición de privilegio" del GCPHE para atraer viajeros

El presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha invitado a aprovechar la "posición de privilegio" que tienen las quince ciudades que forman parte del mismo para atraer viajeros en la era postcovid.



Rodríguez Osuna ha realizado estas declaraciones con motivo de la celebración en Salamanca este sábado de la Asamblea General del grupo, una reunión que es la de "la ilusión" y la de "la recuperación en todos los sentidos".



De esta forma, ha asegurado que la misma se ha organizado "concienzudamente" y aprovechando además que se está en el "momento idóneo" de sentar las bases de la recuperación económica del turismo y en la que el grupo de ciudades forma una "pieza clave y fundamental", como ha determinado un estudio realizado recientemente.



Así, según Osuna, dicho estudio dejaba claro además que el turista postcovid va a buscar experiencias, cultura, patrimonio, gastronomía y espacios no masificados, unos aspectos que reúnen las quince ciudades patrimonio de España.



De esta forma, como ha puesto de relevancia el primer edil de Mérida, este grupo de ciudades representan "lo mejor de la historia de la humanidad" y ha añadido que todas las civilizaciones de la historia están en ellas.



ESTAR EN LA "MEJOR DISPOSICIÓN"



Antonio Rodríguez Osuna también ha recalcado que no se puede dejar de trabajar y el motivo de que se celebre esta asamblea es para seguir colaborando y para estar en la "mejor disposición" en el momento en el que se recupere la "ilusión", la "esperanza" y el "optimismo" en el turismo, que espera que sea, si avanza el calendario de vacunación como está previsto, "lo antes posible".



"No será el turismo de 2019, masificado, pero sí va a ser un turismo de mucha más calidad y de mucho más gasto, por tanto, con menos turistas puede haber una recuperación económica, porque será un turista que gaste más, porque demandará otras experiencias, y esa es un oportunidad en la que las ciudades patrimonio de la humanidad, las quince ciudades, estamos preparadas", ha aseverado.



FERNÁNDEZ MAÑUECO DESTACA EL VALOR DEL TURISMO DE CALIDAD



Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha recibido a los representantes de las quince ciudades Patrimonio de la Humanidad que conforman el grupo español, ha mostrado su deseo de que la pandemia "no sea más que un mal sueño lo antes posible" y que, una vez esté "superada" y con la vacuna como "puerta abierta a la esperanza", el turismo de calidad y el turismo de alto nivel tiene que ser uno de los "elementos fundamentales para apostar por la recuperación, por la reactivación económica".



Así lo ha señalado en la Casa Lis de Salamanca en un acto en el que ha estado acompañado por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y por el alcalde de Mérida y presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, Antonio Rodríguez Osuna, en donde ha recordado su presencia en el grupo durante "casi ocho años" cuando, precisamente, era alcalde de Salamanca.



Fernández Mañueco ha manifestado que vivió "momentos muy importantes" en "la búsqueda de soluciones útiles mucho más allá de colores políticos" y ha puesto ese trabajo en equipo como "ejemplo" de "lo mejor de la política", donde se buscaban acuerdos "por encima de territorios, ideologías, lenguas, culturas".



Por ello, ha insistido en la importancia de mantener ese espíritu entre territorios que cuentan con "un reconocimiento que muy pocas ciudades tienen en el mundo", gracias a un patrimonio que ha de saberse "aprovechar" por su "potencialidad".



Tras decir que son tres -Salamanca, Ávila y Segovia- las ciudades de Castilla y León que forman parte de las quince del grupo y son "seña de identidad" de la comunidad autónoma, ha apuntado que la región asume la Carta de Bruselas sobre patrimonio cultural y "los principios que impulsa".



Finalmente, ha insistido en que el patrimonio "ofrece muchísimas alternativas" en la reactivación económica después de "un año muy duro" y ha abogado por la conservación preventiva, los nuevos usos culturales y creativos, la aplicación de la transformación digital y la coordinación entre las distintas administraciones.



En esta línea, Fernández Mañueco ha concluido con el "valor" de los recursos monumentales de estas ciudades, un valor que, según sus palabras, tiene "trascendencia cultural y social" pero también "económica y de generación de empleo".