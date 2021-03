La Semana Santa de Mérida protagonizará el Cupón de la ONCE del próximo Jueves Santo, con una imagen de la Santísima Virgen de las Angustias de la Cofradía de los Ferroviarios que ilustrará el boleto, del que se repartirán 5,5 millones de cupones por toda España.



Concretamente, el cupón dedicado a la Semana de Pasión emeritense ha sido presentado este martes por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por el director territorial de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias García. Al acto también han asistido la portavoz municipal, Carmen Yáñez, las delegadas de Turismo y Semana Santa, Pilar Amor y Mercedes Carmona, y el presidente de la Junta de Cofradías, Luis Miguel González Pérez.



Así pues, el primer edil emeritense ha destacado que, gracias a la ONCE, en un año en el que se va a vivir la Semana Santa "de otra manera" a la que se está acostumbrado, la Semana Santa de Mérida va a estar presente "en 5,5 millones de cupones por toda España en un día tan señalado como el Jueves Santo".



En este sentido, el máximo regidor de la capital extremeña ha destacado la importancia de la Semana Santa de Mérida y que "refleja perfectamente la imagen elegida, la Santísima Virgen de las Angustias ante el Templo de Diana, coetáneo con la época de la Pasión de Cristo".

Al mismo tiempo, Rodríguez Osuna ha agradecido a la ONCE que vuelva a fijarse en Mérida, para ilustrar uno de los cupones, ya que el último fue el pasado mes de febrero, dedicado al Carnaval, según informa en una nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.



UNA DE LAS CELEBRACIONES "MÁS SINGULARES" DE LA CIUDAD

Por su parte, Fernando Iglesias ha agradecido al Ayuntamiento de Mérida su colaboración y disposición para que en los cupones salgan reflejadas las celebraciones "más singulares" de la ciudad.

De la misma forma, ha recordado que, en este sorteo en concreto "serán 5,5 millones de cupones que estarán en los bolsillos, carteras y bolsos de toda España".



Asimismo, ha deseado una pronta vuelta a la normalidad y que la Semana Santa de Mérida, "que se celebra en marcos únicos como el Templo de Diana pueda vivirse pronto en todo su esplendor", al tiempo que ha destacado que, desde la ONCE contribuyen a ello "guardando de recuerdo esta estampa de la Semana Santa emeritense".

Por último, Iglesias ha recomendado adquirir dos números distintos "uno por si toca y otro para guardarlo de recuerdo", ha sentenciado.