Punto Atención Psicológica de Oficina de Igualdad de Mérida contará con un profesional más

El Punto de Atención Psicológica que está instalado en la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de Mérida contará con un profesional más, que se sumará a los cinco con los que cuenta actualmente.



Así lo ha avanzado la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, en la visita que ha realizado, acompañada del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y la delegada de Igualdad de Género, Ana Aragoneses, a las instalaciones del Centro 'Clara Campoamor', situado en la barriada de Bellavista de la capital extremeña.



Una visita con la que la consejera de Igualdad ha iniciado una ronda para conocer de primera mano la situación de estos servicios en toda la comunidad autónoma.



En su intervención, Gil Rosiña ha calificado de "acierto absoluto" el hecho de que "en este edificio municipal estén ubicados todos los servicios de atención integral a las víctimas de violencia de género de Mérida y comarca".



Asimismo,, ha señalado que "por parte de la Junta he comprobado la necesidad de incrementar la dotación que recibe el Ayuntamiento de Mérida para que se pueda disponer de un profesional más en atención psicológica", un incremento que podrán realizar con fondos del Pacto de Estado.



Según la portavoz, "cuando celebramos el 8M decimos que debe ser una realidad todos los días y necesitamos reforzar la atención psicológica porque son las mujeres quienes más han sufrido la pandemia".

Además, ha señalado que aunque haya descendido el número de denuncias de violencia de género en el último año "esto no quiere decir que la violencia haya sido menor".



Por eso, "hay que reforzar los servicios públicos para llegar a esas mujeres que probablemente hayan sufrido en mayor grado la violencia de género" durante la pandemia, pero sin embargo "no han podido denunciarla o no han podido salir a pedir ayuda".

En su visita, la consejera ha recorrido las instalaciones del centro en el que ofrecen sus servicios cinco profesionales y desde el que se desarrolla toda la actividad de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género, el Punto de Atención Psicológica.