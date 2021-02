La AA.VV. de La Antigua de Mérida alza la voz en apoyo a los negocios de la barriada

La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Ntra. Sra. de la Antigua de Mérida ha hecho un llamamiento a todos los vecinos de este barrio emeritense, puesto que de ellos depende salir de esta situación complicada ante la pandemia sanitaria actual.

Y es que, en esta tercera ola de la Covid-19 considera “muy necesario” apoyar entre todos los negocios de la barriada “para que puedan salir adelante”. Para ello, “tenemos que comprar en nuestro barrio, donde todos nos conocemos y nos ofrecen confianza y cariño”.

“De nosotros depende que los negocios sigan subsistiendo en estos momentos de dificultad, tenemos que darle nuestro apoyo al igual que el Ayuntamiento, juntos lo podemos conseguir”, según informa el presidente de este colectivo vecinal, Luis Valiente López.

A su entender, también es “muy importante” que las eléctricas “se impliquen”. A este respecto ha hecho un llamamiento a todas las compañías para que, “en estos tiempos de dificultad, apoyen a los negocios de nuestro barrio y hagan un esfuerzo para reducirles el recibo de la luz al menos un 50%”.

Según Valiente, “a las eléctricas no les supondría mucho y sería una buena ayuda y labor social”, apunta a través de una nota de prensa.

No obstante, a su juicio, lo primero es que “no podemos darles la espalda, tenemos que implicarnos al máximo”, por lo que “vamos a intentar que nuestro barrio vuelva a ser el barrio solidario que siempre fue por varios motivos: para que no se cierre ningún negocio más; que el barrio siga estando más vivo que nunca con todos nuestros negocios abiertos; y por el orgullo que tenemos de nuestro barrio de La Antigua”.

A este respecto, Valiente ha recalcado que el comercio y los industriales de este barrio emeritense “llevan un año soportando los confinamientos, el cierre de los negocios -abriendo y cerrando-, pagando el alquiler todos los meses, además de todos los gastos que tienen sus negocios; ellos están pidiendo nuestra ayuda y no debemos dejar de tenderles una mano”.

Por tanto, desde la Junta Directiva de la AA.VV. de La Antigua “vamos a poner toda la carne en el asador dándole todo el apoyo que podamos y más a los negocios de nuestro barrio, por ello nos ponemos a su disposición”.

“No debemos olvidar que nuestro barrio es como una planta que si no se riega se marchita y se muere; nuestro barrio no se puede dejar morir por falta de riego, hay que regarlo todos los días. Lo mejor que tiene este barrio son los vecinos. Amigos industriales y autónomos de nuestra barriada, no perdáis la esperanza, de esto vamos a salir todos juntos, más unidos y más fuertes”, sentencia Valiente.