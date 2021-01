Ayuntamiento Mérida destaca su trabajo transversal en diversidad funcional e inclusión

El Ayuntamiento de Mérida ha destacado el "trabajo transversal" que viene realizando el equipo de gobierno en la aplicación de políticas de Diversidad Funcional e Inclusión, tras la habilitación de un cambiador para adultos en el Centro Cultural Alcazaba o la subvención para proyectos de vida independiente, dotada con 22.000 euros

Estos son "los principales hitos" de la delegación de Diversidad Funcional e Inclusión del Ayuntamiento de Mérida en el pasado año, en el que también se han desarrollado otras actuaciones como la adaptación a lectura fácil de los programas de actividades y documentación que generan las delegaciones municipales, entre otras.

Así, con el espacio adaptado para el cambio de adultos, se ha conseguido "facilitar a las personas con grandes necesidades de apoyo en la higiene", que ven "muy limitada su participación en los eventos y la vida comercial de la ciudad al no disponer de un espacio adecuado para poder realizar su higiene" en un espacio que les permita cubrir sus necesidades de higiene de una forma digna.

Por otro lado, la subvención para proyectos de vida independiente, dotada con 22.000 euros, para promover y sostener proyectos en los que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida de la forma más autónoma posible con los apoyos necesarios, ha supuesto la puesta en marcha de una vivienda con hasta seis personas con diversidad funcional.

Además, la adjudicación del contrato de adaptación a lectura fácil de los programas de actividades y documentación que generan las delegaciones municipales y las actividades de visibilización han marcado también la agenda de la Delegación de Diversidad Funcional e Inclusión, como las actividades realizadas en torno a la conmemoración de la adhesión de España a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el día 3 de mayo, con difusión en redes sociales y proyección del documental 'Yo soy uno más'.

Ante esta labor, la delegada de Diversidad Funcional e Inclusión y de Educación, Susana Fajardo, ha destacado el "trabajo transversal" que vienen realizando con el resto de delegaciones con el objetivo de "conseguir una ciudad accesible en la que la participación de todas las personas sea posible".

En esta línea, han desarrollado "acciones de visibilidad y de mejora de la accesibilidad física, cognitiva y sensorial, entre otras", ha resaltado Fajardo.

En esta línea de trabajo, continúa la redacción del segundo plan de inclusión que verá la luz en el primer trimestre del año 2021.

ACTUACIONES EN EDUCACIÓN

En lo que respecta a la delegación de Educación, las actuaciones para hacer frente a las situaciones provocadas por la pandemia de la Covid-19 han supuesto la "columna vertebral" de un año en el que, desde la delegación, "se han puesto en marcha todos los recursos posibles".

No obstante, los "grandes hitos" de la delegación han sido la puesta en marcha del Programa de préstamo tecnológico y el aumento, en el doble de su cuantía, de las ayudas para material escolar.

En lo que respecta al Programa de Préstamo Tecnológico, el Ayuntamiento de Mérida ha adquirido un total de 115 tablets, con una inversión de 18.150 euros, que se cederán a los centros, en el caso de cierre total o parcial, para poder cubrir las necesidades del alumnado que no disponga de un dispositivo electrónico, y que no pueda ser cubierto con los dispositivos disponibles en el centro, que le permita proseguir su formación on line.

Por otro lado, en lo que respecta a las ayudas de material escolar, han supuesto un aumento de la partida presupuestaria que asciende a 40.000 euros, el doble del año anterior, y para las que en total se recibieron 466 solicitudes que podían incluir ayuda para varios hijos, en total se han valorado 774 peticiones de las que se han concedido 381.

El importe final de la ayuda asciende a 70 euros por alumno o alumna, indistintamente del nivel educativo que curse, señala el Consistorio.

Cabe destacar que, desde el mes de marzo, la Delegación de Educación ha atendido las necesidades del alumnado emeritense con motivo del cierre de colegios por la pandemia, de tal forma que se repartieron a domicilio los menús escolares y el material escolar que había quedado dentro de los centros escolares y se coordinaron actividades on line con el profesorado de la ciudad a través de las redes sociales, fomentando la participación de todos los alumnos y alumnas.

Ya en el nuevo curso, y hasta su finalización, se han adquirido kits que contienen cinco mascarillas cada uno y geles hidroalcóholicos y que se repartirán de forma semanal entre todos los alumnos de forma gratuita durante las próximas 9 semanas de curso.

Una medida que afecta a todos los colegios emeritenses, en total a 29 centros, 220 alumnos y alumnas de Infantil, Primaria y Secundaria, de entre 3 y 16 años.

Finalmente, avanza que, durante este año 2021, proseguirá el reparto de mascarillas y se pondrán en marcha nuevas iniciativas como la aplicación de gamificación para que el alumnado de secundaria sigua conociendo el patrimonio de la ciudad de una forma divertida.