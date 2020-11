Rodríguez Osuna reconoce que una empresa de logística tiene interés en ExpacioMérida

Ep.



El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado que este pasado jueves han estado en la ciudad representantes de una "importante empresa de logística nacional" interesada en instalarse en unos 40.000 metros cuadrados de ExpacioMérida, si bien ha negado que se trate de Amazon.



"El Ayuntamiento de Mérida no ha mantenido negociaciones con Amazon para que se instale en ExpacioMérida", ha remarcado el primer edil emeritense, ante las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, en la que ha señalado que con esta empresa tuvo conversaciones para ubicarse en la nave que ocupa desde hace un mes en el Polígono Industrial El Prado, que ha generado alrededor de 110 empleos.



Unas conversaciones que se han prolongado durante un año "sin que nadie se enterase hasta que han visto las furgonetas de reparto" porque, ha dicho, es "prudente" con aquellas empresas que muestran su interés por instalarse en la ciudad.



En este sentido, ha reiterado, como ya hiciera este pasado miércoles en una intervención en el Pleno municipal sobre la declaración de especial interés o utilidad pública de las obras de instalación de la azucarera, que ha quedado sin efecto, que hay una "empresa importante de logística nacional" que mantuvo una reunión en la ciudad para solicitar 40.000 metros cuadrados en ExpacioMerida, pero "eso no tiene nada que ver con Amazon".



Cabe recordar que además de las 60 hectáreas reservadas inicialmente para la azucarera, este polígono industrial, cuyo propietario es la Junta de Extremadura, cuenta con otras 40 hectáreas de suelo disponible.



Sobre si estaría en disposición de acoger a esta empresa en particular, ha señalado que "a esa y a todas las plataformas logísticas", en tanto que "Mérida tiene mucho suelo industrial y una modificación de las ordenanzas que la hacen una de las ciudades más competitivas de España, pero para cualquiera que quiera instalarse, no para una en concreto".