Vox Mérida propondrá en Pleno la exención total de tasa de terrazas y veladores por Covid

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Mérida planteará la exención total de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con terrazas y veladores en la ciudad, al considerar que el 50 por ciento que recientemente ha aplicado ya el Consistorio "no es ningún beneficio, sino una medida de justicia, ya que el aforo de las terrazas se ha reducido en esa misma proporción".

De este modo lo defenderá a través de una iniciativa que presentará en la próxima sesión plenaria municipal, y mediante la que planteará una batería de beneficios fiscales para que sean debatidas y aprobadas con el objetivo de "paliar", dentro de las competencias fiscales que tiene atribuidas el municipio, las "terribles consecuencias" económicas que las restricciones y la baja de las ventas y de la actividad económica que la pandemia del Covid-19 está infligiendo en el tejido de servicios de la ciudad.

A este respecto, añade que dichas consecuencias las están sufriendo especialmente los pequeños y medianos comerciantes, vendedores ambulantes, hosteleros, hoteleros y pequeños transportistas, que "a duras penas sobreviven en las terribles circunstancias actuales, encontrándose muchos en una situación desesperada que les llevará al cierre de sus negocios y con ello a incrementar el desempleo en la ciudad y la miseria de muchas familias".

Así pues, en su iniciativa, Vox además, defiende otros beneficios fiscales en los tributos municipales, como la exención del 100% de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con kioscos; la exención del 100% de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con puestos y barracas para los comerciantes ambulantes del mercadillo de los martes.

También aboga por la exención del 50% de la tasas por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basura para los pequeños y medianos establecimientos comerciales, de hostelería y hoteleros (hoteles, pensiones y apartamentos turísticos), ya que las ventas y las pernoctaciones se han reducido "abismalmente", así también se ha reducido el volumen de basura que depositan.

Al mismo tiempo, la formación solicita la exención del 50 por ciento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a todos los inmuebles dedicados al pequeño y mediano comercio, de hostelería, y hoteleros (hoteles, pensiones y apartamentos turísticos), tal y como explica en una nota de prensa.

A este respecto, argumenta que, ya sean de su propiedad o alquilados, tanto comerciante como el arrendador están "sufriendo" con la bajada de ventas y las restricciones de aforo una "minusvaloración" de sus locales y/o de las rentas percibidas por ellos que, a su juicio, debe ser compensado.

En esta misma línea, solicita la exención del 50 por ciento del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a todos los vehículos comerciales e industriales matriculados en la ciudad.

Finalmente, sobre su propuesta Vox espera que la Corporación Municipal no se "enroque" en su mayoría absoluta y la "confrontación visceral y prejuiciosa" que, según indica, mantiene contra este Grupo Municipal "como excusa para no aprobar estas medidas, que aunque no significarán la salvación milagrosa de nadie, sí les hará más llevadera esta hecatombe económica", ha sentenciado.