Gobierno local de Mérida aprueba supresión del 50% tasa ocupación de terrazas y veladores

La Junta de Gobierno Local de Mérida ha aprobado la exención del 50 por ciento en la tasa de Ocupación de Vía Pública en este ejercicio 2020 con el objetivo de "ayudar a los empresarios de hostelería que tienen veladores instalados en las calles de la ciudad" ante las limitaciones de uso y restricciones derivada del coronavirus.



En concreto, la delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, ha explicado que, según se recoge en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, "se puede acordar que mientras dure el Estado de Alarma que impide las ocupaciones autorizadas, no se liquidará la tasa".



Un hecho que viene justificado "en que no se ha realizado el hecho imponible, en este caso dos meses", ha señalado la edil socialista, quien ha explicado que "la ocupación de la vía pública se ha realizado durante otro mes como máximo al 50 por ciento de la licencia concedida y durante el resto del periodo "sin saber cómo evolucionará finalmente la pandemia y cuándo podrán llegar al 100 por ciento de ocupación".



En concreto, esta reducción que se ha basado en los cómputos mensuales en los que, o bien las terrazas no se han podido instalar por el estado de alarma o se han instalado con restricción de aforo, según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa, en la que calcula que esta medida afecta a más de 200 establecimientos de la ciudad y que supondrá que el ayuntamiento deje de percibir 84.033,20 euros.



Además, y para aquellos empresarios que hayan abonado las cuotas se procederá igualmente a la devolución de dicho 50 por ciento.



Igualmente, según destaca el Consistorio, ésta es "una de las numerosas medidas" que ha puesto en marcha para ayudar a este sector desde el inicio del Estado de Alarma, en el mes de marzo.



En este sentido, se han otorgado 103 subvenciones de las que el 76,69 por ciento son empresas de hostelería, como cafeterías, bares y restaurantes, el 17,48 por ciento son alojamientos, y el 5,83 por ciento son locales de ocio. Todos los establecimientos cuentan con una ayuda de 1.000 euros.



Así, los beneficiarios de la subvención en la 'Línea 1: medidas higiénico sanitarias', cuyo pago anticipado fue abonado a primeros del mes de septiembre suman un importe total de 103.000 euros.



A su vez, queda el resto de la partida presupuestaria para cubrir los incentivos de la contratación de trabajadores de la 'Línea 2: Incentivos a la contratación de trabajadores', con el objetivo de "paliar la destrucción de empleo como consecuencia del cierre temporal de actividad", alcanza la cantidad de 217.549 euros.



Cabe recordar que el Ayuntamiento de Mérida ha invertido un total de 320.549 euros en el sector turístico de la ciudad, y además, ha adquirido un millón de sobres monodosis de gel hidroalcohólico en los que se invirtieron un total de 190.000 euros.