El alcalde de Mérida recalca que "no va a haber" confinamiento perimetral de la ciudad

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha recalcado este miércoles que "no va a haber" confinamiento perimetral de la capital extremeña por el Covid-19, basándose en los planteamientos que manejan actualmente las autoridades sanitarias con criterios "científicos y objetivos".



"No es la solución que plantean las autoridades sanitarias con criterios científicos y objetivos", ha espetado el primer edil emeritense sobre un posible confinamiento perimetral de la capital extremeña ante la situación generada por el Covid-19 en la actualidad.



En este sentido, y reiterando el planteamiento que han venido manifestando tanto representantes del Ejecutivo autonómico como él mismo en los últimos días, el máximo regidor de la capital extremeña ha señalado que la de un confinamiento perimetral "no es una de las medidas que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y las autoridades sanitarias tienen pensadas para la ciudad de Mérida".



Así se ha pronunciado Rodríguez Osuna en una entrevista este miércoles en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, en la que ha rechazado también los "bulos" y "falsas informaciones" que en los últimos días están circulando en relación a un posible confinamiento perimetral de la capital extremeña por el Covid-19.



"No va a haber confinamiento perimetral de la ciudad de Mérida por los motivos que se han explicado y lamentablemente no entiendo cuál es la insistencia no solamente de algunos ciudadanos y ciudadanas, sino de algunos medios por intentar que digamos algo y que no es la solución que plantean las autoridades sanitarias con criterios científicos y objetivos", ha aseverado.



Al respecto, ha defendido la importancia de que los medios de comunicación sigan informando "con rigor" para contribuir a evitar que las autoridades tengan que estar "desmintiendo en redes sociales o notas de prensa bulos y falsas informaciones que confunden y desasosiegan a los vecinos y vecinas".



CUARENTENAS



Por otra parte, el primer edil emeritense ha insistido también en que es "básico" para "frenar" los contagios de Covid-19 que los ciudadanos guarden las cuarentenas que están estipuladas, ya que "no vale ninguna excusa" para no aplicarlas.



"No vale la excusa de que tengo que salir a... o de mi relación laboral es tal...", ha espetado Osuna, quien ha afirmado que guardar las cuarentenas es "básico para frenar los contagios" de coronavirus.



En esta línea, ha subrayado también que ha venido realizando el ofrecimiento a la Junta de Extremadura para que la Policía Local con un listado de positivos diarios de Covid-19, junto con la Policía Nacional, pueda comprobar que las personas que deben estar en sus domicilios guardando cuarentena así lo están cumpliendo.



Por otra parte, Rodríguez Osuna ha anunciado que de cara al próximo puente festivo por el 1 de noviembre el Ayuntamiento de Mérida, dentro de su objetivo de combatir la transmisión social comunitaria que se produce dentro de la ciudad, va a aplicar una "especial vigilancia" en las zonas ambientales, de ocio y esparcimiento en las que tradicionalmente los emeritenses celebran Todos los Santos.



Así, ha avanzado que la Policía Local de Mérida, junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, van a desarrollar una "especial vigilancia" en el Embalse de Proserpina y su área de servicio, la Casa de Campo, el entorno de Cornalvo, o en distintos enclaves del río Guadiana a su paso por la ciudad, para que "se cumplan los aforos y las medidas higiénico-sanitarias" que las autoridades sanitarias "obligan" guardar frente a la pandemia de la Covid-19.