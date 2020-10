El Área de Salud de Mérida pone en marcha el plan de contingencia

El Área de Salud de Mérida ha puesto en marcha el plan de contingencia y ha comenzado a trasladar pacientes al Hospital Tierra de Barros de Almendralejo (Badajoz).



Asimismo, se habilitarán algunas camas para hospitalización en otros centros que no son el hospitalario sobre todo para ingresos que requieran personas institucionalizadas o que pertenezcan a residencias, según ha informado el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles.



Sobre esas camas, a preguntas de los periodistas, Vergeles ha apuntado que se trata de una serie de camas ubicadas en Villafranca de los Barros (Badajoz), que reúnen todas las condiciones de hospitalización y que permitiría poder disponer de una planta de hospitalización completa.



"Son de una empresa privada, pero como saben, igual que hicimos en la otra ola epidémica, pueden utilizarse sin ningún tipo de problema de forma concertada con esa empresa", ha remarcado.



José María Vergeles ha informado de estos aspectos este viernes en una rueda de prensa en Mérida, en la que también ha dado a conocer la situación de la región en relación a la pandemia de coronavirus.



INCIDENCIA ACUMULADA



Sobre la situación de Extremadura, Vergeles ha informado de que tiene una tasa de incidencia acumulada a los 14 días de 332 casos por cada 100.000 habitantes y a los siete días de 193 casos por cada 100.000 habitantes, lo que evidencia que la curva "no está controlada" y que "va a seguir creciendo".



Con estos datos, la comunidad autónoma de Extremadura ocupa el puesto 12 del total de las 17 comunidades más las dos ciudades autónomas y tanto la incidencia a 14 como a 7 días está por debajo de la media nacional, algo que no debe "aliviar", ya que la región "no se puede conformar" con un nivel de contagio como el que tiene en estos momentos.



Asimismo, las autoridades sanitarias están siguiendo en estos momentos a un total de 18.323 personas, de las cuales 5.067 son casos positivos y el resto contactos.



Además, Extremadura tiene en estos momentos 122 brotes activos, con un total de 2.048 casos positivos y más de 7.037 contactos estrechos.



En cuanto a la situación de las residencias, el consejero extremeño ha destacado que, después de haber declarado el alta epidemiológica en la residencia de Casas de Don Antonio, existen 17 centros en la región con algún usuario positivo.



En concreto, existen 198 residentes positivos activos de los 16.400 que existen en la región y, desde la nueva normalidad, han fallecido un total de 72 personas en el ámbito de las residencias.