Osuna afirma que la Junta trabaja con los clubes de Segunda B para que haya público

Además, ha hecho un llamamiento a la afición 'romana' para que se abone al Mérida A.D. de fútbol en Segunda B, y ha anunciado que habrá público en las gradas de dicha categoría en la región, durante la temporada 2020-2021.



Según el primer edil, la Junta de Extremadura ya trabaja con los clubes de fútbol de Segunda B para establecer los protocolos que garanticen la presencia de espectadores en las gradas.



Además, ha anunciado una reunión con los diferentes clubes deportivos de la ciudad para establecer las condiciones por las que se permitirá la práctica deportiva en instalaciones públicas, informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.



"Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a todas y todos los vecinos y aficionados para decirles que vamos a ver el fútbol con público en las gradas y cumpliendo con todas las exigencias y normativas de seguridad e higiénico sanitarias", ha anunciado el alcalde en su visita este lunes al Estado Romano de Mérida.



"Me consta que la Junta de Extremadura ya trabaja con los clubes de Segunda B, entre ellos el Mérida A.D, para informarles de todos los detalles del protocolo que se aplicará con la confirmación de que habrá público en los estadios de segunda B en Extremadura", apostilla Osuna.



El alcalde de Mérida, por este motivo, ha animado a todas y todos los aficionados que no se lo piensen "más" y adquieran sus abonos para disfrutar del fútbol en vivo y apoyar al club, "que necesita del apoyo de la afición puesto que una entidad de estas dimensiones no sólo puede financiarse con patrocinios públicos y privados", ha incidido.



FEDERACIONES DEPORTIVAS



Igualmente, Rodríguez Osuna ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" y "calma" al resto de equipos deportivos de la ciudad que "están impacientes por conocer las medidas y protocolos para dar normalidad a los entrenamientos".



Al respecto, el alcalde ha anunciado que ha convocado a los clubes de diferentes modalidades deportivas a una reunión el próximo jueves para adelantar las medidas que se van a poner en marcha para la utilización de las instalaciones públicas por parte de las entidades deportivas, y la próxima semana el consistorio podrá anunciar "cómo se va a retomar los deportes de contacto en instalaciones públicas".



En todo caso, ha insistido en que es "fundamental" ser "exigentes", y por ello ha pedido a la Junta de Extremadura que establezca protocolos homogéneos en todas las ciudades porque, a su juicio, no tiene sentido que existan localidades donde entrenen y en otras, como en Mérida, que no.



Ha pedido, así, una norma y un protocolo "igual para toda Extremadura". Aunque nosotros, mientras esperamos, desarrollaremos un protocolo estricto y propio", ha añadido el alcalde.



"No hay garantías de que las competiciones en varias categorías de fútbol sean seguras. Sí los entrenamientos, pero no las competiciones. Pido a la Junta que haya una interlocución con la Federación Extremeña de Fútbol. Y a la propia Federación que recapacite y piense si debemos desarrollar el máximo de competiciones sin contar con las medidas de seguridad necesarias", ha añadido Antonio Rodríguez Osuna.