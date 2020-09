Ayuntamiento Mérida pedirá a Junta desbloquear el suelo industrial previsto para azucarera

Ep.

El Ayuntamiento de Mérida pedirá a la Junta de Extremadura que desbloquee el suelo industrial previsto en Expacio Mérida para el proyecto de azucarera previsto en la capital autonómica si la empresa en cuestión no da antes de final de año "un paso adelante ya" que permita ver "realidades" sobre dicha iniciativa industrial.

"Si este empresario no decide --de aquí a final de año-- dar un paso adelante ya, en que se vean realidades del proyecto, nosotros daremos marcha atrás para poner a disposición y para solicitar a la Junta que el suelo disponible en Expacio Mérida esté a disposición de otros empresarios a partir de enero del año que viene", ha subrayado el alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna.

En este sentido, ha apuntado que "si al final de año no hay ningún movimiento" la petición que el ayuntamiento va a hacer a la Junta de Extremadura es que "libere el suelo, que está retenido a través de la sociedad Feisa con unos avales y una garantía por parte de la empresa", porque "ese suelo industrial no puede estar pendiente del tiempo".

"El tiempo para ellos (la empresa) será poco, un año, pero para la ciudad de Mérida es mucho", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que "ellos si están interesados tendrán que hacerlo ya", porque el ayuntamiento necesita, ha dicho, "ese suelo para otras industrias".

EMPRESA INTERESADA

Sobre el proyecto de azucarera en la ciudad, a preguntas de los medios durante el inicio de la campaña de bonos al comercio puestos en marcha en la ciudad, el alcalde ha dicho que en la última conversación que mantuvo hace "un par de meses" con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, le trasladó que "la empresa seguía muy interesada, pero que los plazos de la empresa eran otros plazos".

"El Ayuntamiento de Mérida no puede estar esperando a bloquear un suelo industrial, que es prácticamente todo lo que quedaba libre en Expacio Mérida... que está bloqueado pendiente de que venga esa inversión (la azucarera)", ha señalado en todo caso Rodríguez Osuna, porque "hay otros promotores industriales que quieren invertir en Mérida".

Al respecto, ha incidido en que el Consistorio no puede "tener bloqueado un espacio industrial únicamente y exclusivamente bajo la promesa de que vendrá y que quiere venir", porque "aparte de vendrá y quiere venir tiene que haber hechos, tiene que haber un inicio de la construcción, un inicio de los movimientos, y un pago de los requerimientos de las administraciones de las tasas que hay que liquidar para poder iniciar la construcción".

"Si eso no va a pasar, yo se lo he trasladado así al presidente (de la Junta), se lo dije en su momento, y él (Vara) estaba totalmente de acuerdo, si de aquí a final de año no hay un movimiento de la empresa, nosotros vamos a dar marcha atrás en todas las bonificaciones. Nosotros no podemos tener bloqueado suelo industrial bajo una promesa", ha dicho.

"Hemos hecho todos los esfuerzos, las tramitaciones ambientales más rápido que nadie absolutamente... Hemos dado todo lo que teníamos por traer una inversión que podía ser un motor de desarrollo y del futuro de la ciudad, pero desde luego no podemos estar a disposición única y exclusivamente del capricho, de la voluntad del inicio de esta inversión de un empresario, porque bloqueamos otras posibilidades de que vengan otras industrias", ha dicho.

"Y frente a eso hemos esperado bastante tiempo", ha añadido.

ESPERANZAS

En todo caso, Rodríguez Osuna ha incidido en que "sí, claro" la esperanza se mantiene en que el proyecto de azucarera se instale en Mérida.

"Sí, sí, claro. Hace dos meses o poco más, este verano, hablé con el presidente (de la Junta) y me dijo que volvía a llamar personalmente a uno de los representantes de la empresa y que sí, sí, lo iban a hacer, que estaba interesadísimo, y que ya incluso se comprometían a hacer algún movimiento", ha explicado.

"Pero ya llega el momento de que el movimiento tiene que ser antes de final de año, porque yo he tenido proyectos empresariales en el despacho de gente que se ha interesado y no hay suelo industrial desarrollado como el de Espacio Mérida, que tiene sus canalizaciones, sus conducciones... no suelo rústico, sino suelo industrial adaptado para que se instalen otros proyectos industriales", ha concluido.

MERCADO DE CALATRAVA

Por otra parte, sobre la situación del proyecto previsto en el Mercado de Calatrava de Mérida, el alcalde ha apuntado que antes del 15 de agosto se ha mantenido un encuentro con uno de los representantes del empresario del proyecto en el que se le ha inquirido por parte del Ayuntamiento de Mérida que "empiece el inicio de la obra ya", porque "en diciembre tenía que haber estado terminada la ejecución de la misma", y "si no es así" el consistorio le retirará el proyecto.

"En el mes de septiembre habrá una resolución definitiva del Calatrava: o se inicia la obra o se retira el proyecto. Le quitaríamos la licitación... Evidentemente no vamos a esperar más tiempo", ha concluido.