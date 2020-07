Vara acude al "acto simbólico" de reapertura del Hotel Mérida Palace Ilunion

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha intervenido este lunes en el "acto simbólico" de reapertura del Hotel Mérida Palace Ilunion, tras el cierre provocado por la pandemia de Covid-19.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo regional ha valorado el esfuerzo llevado a cabo para poner de nuevo en marcha este establecimiento hotelero ubicado "en pleno corazón de la capital de Extremadura" y también por "la esperanza de los trabajadores para que puedan recuperar su proyecto personal de vida y de familia".

Igualmente, el máximo mandatario extremeño se ha referido a la "arquitectura diseñada" con el objetivo de "evitar una caída económica más duradera en el tiempo", a través de la puesta en marcha de los ERTEs y la línea de avales ICO como "escudo de protección económica y social", ya que todo ello ha permitido "mantener intactas las empresas", además de "poder recuperar de manera clara el empleo".

Además, el presidente autonómico ha asegurado que "no hay mayor normalidad que la normalidad", tras meses "muy duros que no olvidaremos probablemente nunca en nuestras vidas y para los que no estábamos preparados".

Por último, tal y como informa la Administración autonómica en una nota de prensa, Fernández Vara ha afirmado que "también nos han enseñado muchas cosas" de cara al futuro.