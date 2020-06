Aprobado de forma definitiva Presupuesto de Mérida 2020, con 50,98 millones en ingresos

Estas cantidades son diferentes a las aprobadas de forma inicial debido a la incorporación de varios ajustes realizados por el Ministerio de Hacienda.



Así, el Ayuntamiento está sometido a un Plan de Ajuste y para la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal es obligatorio incluir las modificaciones establecidas por el ministerio.



Éstas se han referido a la necesidad de aprobar con un saldo positivo de 421.954,97 euros que permita absorber los ingresos indebidos de la liquidación presupuestaria 2019. Se refiere a los reintegros anuales por la participación de los tributos del estado en los ejercicios 2008, 2009 y 2017.



De igual forma, se ha tenido que modificar el Capítulo 1 (personal) en cuanto a una rebaja en la masa salarial. La Delegación de Hacienda ha reajustado un total de 459.452,50 euros.



También, se ha realizado con la amortización de varias plazas, la disminución de la partida de contratación de personal temporal, la reducción de las gratificaciones por el exceso horas de Policía Local en actividades y eventos y también la disminución de las retribuciones de personal laboral y temporal.



Con estas modificaciones, que han sido aprobadas por quince votos a favor y diez abstenciones, el presupuesto contempla una partida de ingresos de 50.980.300 euros y de gastos de 50.520.800 euros. Tras esta aprobación definitiva el presupuesto 2020 será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

OBLIGACIÓN LEGAL



En su intervención, el alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, ha afirmado que el gobierno local "no está de acuerdo con el informe y los ajustes del ministerio" sino que lo hace "porque es una obligación legal, pero hay que explicar que tenemos que aplicar órdenes ministeriales pero no hay financiación".



"Todos los recortes van a la masa salarial y no estoy de acuerdo con estas obligaciones que el ministerio impone por ello pediría a los grupos políticos que reclamaran a sus partidos en el congreso que se reconozca la autonomía municipal. Estamos en el mes de junio y no hay todavía ninguna señal por parte del Gobierno de España que nos permita utilizar el superávit y los remanentes para ayudar a arreglar la vida de los vecinos", ha indicado Rodríguez Osuna.



PRINCIPALES PARTIDAS



El presupuesto incluye un total de 3,5 millones en políticas sociales, un 7 por ciento del presupuesto. Recoge una partida de ayudas extraordinarias para la situación creada por el Covid 19, que suman 1,7 millones de euros. También contempla el inicio de trámites para la licitación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.



Las cuentas municipales ofrecen un superávit superior a los 9 millones de euros de los que, como establece el Ministerio de Hacienda, un total de 4.230.000 euros irán destinados a la amortización de deuda. Otra partida del superávit va dirigida a las Inversiones Financieramente Sostenibles, el 20%, del que ya puede disponer el consistorio.



A esto se añade una para medidas extraordinarias frente al Covid-19 con una partida superior al 1.750.00 euros.



En este sentido se contempla un Plan de Empleo Público (260.000 euros) con la previsión de que se puedan emplear a más de 200 personas, la mayoría a jornada completa.



Un Plan de Estímulo al Comercio (490.000 euros), Ayudas a Turismo (490.000 euros) que incluyen planes de promoción y puesta a punto y con la tecnología como elemento fundamental, Ayudas a Contingencias Sociales (365.000 euros) que se unirán a todas las partidas sociales de 3 millones de euros que ya contempla del presupuesto.



El presupuesto, además, recoge la mejora de la Limpieza y Parques y Jardines de la ciudad con la ampliación del contrato de FCC en más de 600.000 euros.