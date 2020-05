El mercadillo de Mérida reabre sus puertas con una afluencia de 40 puestos ambulantes

Rd./Ep.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por la delegada de Mercadillo, Mercedes Carmona, han visitado este martes el mercadillo de la ciudad en su primer día de apertura tras más de dos meses sin instalarse debido al Estado de Alarma.

Instalado como viene siendo habitual en el recinto ferial, ha contado en este primer día con una afluencia del 20 por ciento de los puestos habituales, "lo que supone 40 de los 207 que habitualmente se instalan", cumpliendo la normativa marcada por las autoridades sanitarias en materia de Comercio y Consumo.

Así pues, el primer edil emeritense ha destacado que, desde el Ayuntamiento de Mérida, “se está velando por el cumplimiento de las normas sanitarias, dando mascarillas a la entrada del recinto para que los vecinos y vecinas puedan hacer sus compras con seguridad”.

De esta manera, durante las dos últimas semanas, se ha sometido a una exhaustiva tarea de limpieza y desinfección, así como a la delimitación de espacios de los puestos que se van a instalar, que tendrán una distancia de seguridad mínima de dos metros y medio entre ellos.

En cuanto a las entradas al recinto, se han establecido las pertinentes normas de seguridad estableciéndose un recorrido por todo el mercadillo desde su entrada hasta la salida. De este modo, el usuario que acceda al mismo tendrá que recorrerlo al completo hasta llegar a la salida en un recorrido de más de tres kilómetros, tal y como informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa.

Finalmente, el alcalde ha recordado que se ha acondicionado el recinto “para la totalidad de puestos”, por lo que ha apelado a la “responsabilidad y confianza de los vendedores habituales para que acudan cada martes al mismo”, ha sentenciado.



COMERCIANTES Y CLIENTES



Por su parte, algunos comerciantes de los que se han instalado este martes han señalado que "después de 60 días" es como si comenzaran "de cero", pero han evidenciado que hay que ir "poquito a poco" y "esperar a que la gente pierda el miedo" a salir a la calle y a acudir al mercadillo.



Así, uno de los comerciantes ha lamentado que en el periodo que no ha habido mercadillo han tenido "una pérdida grandísima" porque son meses "muy importantes", ya que han coincidido con el inicio de la primavera y la celebración de comuniones y eventos por lo que "las pérdidas van a ser muy grandes" aunque ha reconocido que "lo primero es la salud".



Además, este vendedor ha agradecido el "esfuerzo" hecho por el Ayuntamiento de Mérida ya que es el "primer mercadillo" que permite que se instalen "el cien por cien" de los puestos, aunque finalmente hayan acudido 40.



Asimismo, otro comerciante ha apuntado que "está la cosa un poquito floja" porque "faltan compañeros" y sin ellos "no se anima la cosa", por lo que ha considerado que tienen que acudir el resto de puestos para "hacer el mercado completo" porque "es la única manera" en que pueden "subsistir".



"Cuatro puestos como estamos así, no funciona la cosa", ha lamentado al tiempo que ha opinado que "las medidas de seguridad no están bien colocadas" porque, a su juicio, "han tenido que dejar los puestos a un poquito más de distancia pero menos calles porque es un zig zag".



Igualmente, otro vendedor ha dicho que "ya era hora" de reabrir el mercadillo porque tras "dos meses encerrados en casa" lo han pasado "un poquito mal".



Del mismo modo, un comerciante ha asegurado que "para ser el primer día" está yendo "bastante bien" por lo que, en principio, "están contentos" y ha agradecido al Consistorio emeritense que haya permitido abrir el mercadillo "al cien por cien".



Por su parte, algunos de los usuarios que han acudido a hacer sus compras han señalado que "hay poquita cosa" pero que "está ordenado" el mercadillo ya que hay distancia entre la gente y les están dando mascarillas y guantes.



Asimismo, otro comprador ha dicho que es "una decepción" porque "no hay nada puesto prácticamente" a pesar de que "la seguridad es espectacular" porque "hay que dar la vuelta a todo el mercadillo y prácticamente no te cruzas con nadie".



Finalmente, otra usuaria ha indicado que es "un poco triste" porque "son cuatro puestos" y ha dicho que las medidas de seguridad "son buenas" y que espera que se respeten "al máximo"; opinión que ha compartido otro comprador que ha considerado que está "un poco desolado" pero que las medidas de seguridad son "correctas".