Pleno de Mérida se adhiere a declaración institucional Fempex en apoyo al campo extremeño

Ep.

El pleno del Ayuntamiento de Mérida de este jueves ha mostrado su apoyo al campo extremeño en una declaración institucional avalada por todos los grupos políticos, a petición de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), y en la que se pone de manifiesto que agricultores y ganaderos son "fundamentales par mantener la población" y el modo de vida en el entorno rural.

En concreto, esta iniciativa tenía como objetivo mostrar la "solidaridad" con el sector primario en la región que actualmente padece un problema con los precios de venta de los productos, lo que "pone en peligro la viabilidad de las explotaciones si no se cubren los costes".

De este modo, se ha pedido una "remuneración justa" de todos los profesionales del campo con el fin de mejorar la posición de agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria.

En esta línea, la declaración de la Fempex instaba a todas las administraciones a trabajar para que la nueva PAC que se negocie en Europa "no conlleve recortes presupuestarios para el campo" con el objetivo de contribuir a una "renta digna" para los trabajadores y se destaca que se "comprende y respeta" las "movilizaciones pacíficas" impulsadas por las OPAS como "justa reivindicación de medidas".

DECLARACIÓN DEL 8-M

Asimismo, durante la celebración del pleno, el Partido Popular ha presentado "de urgencia" una moción con motivo del Día de la Mujer el próximo 8 de marzo, una iniciativa que se ha sumado a sendas propuestas de Unidas por Mérida y el PSOE en este mismo sentido.

Cabe destacar que estas tres iniciativas se han debatido de forma conjunta, aunque se han sometido a votación por separado, por lo que finalmente no se ha llegado a un acuerdo para establecer una declaración institucional conjunta durante el 8-M.

Así, la moción de Unidas por Mérida ha contado los votos a favor de dicho partido, el PSOE y Ciudadanos y siete abstenciones correspondientes al PP y Vox; la del PP ha contado con 20 votos a favor correspondientes al PP, Ciudadanos y PSOE y cuatro abstenciones de Unidas por Mérida y Vox.

Finalmente, la presentada por el PSOE ha contado con 12 votos a favor del PSOE, cinco abstenciones de Unidas por Mérida y Ciudadanos y siete en contra por parte de Vox y PP.

MOCIÓN DE VOX SOBRE EL HOLOCAUSTO

Por otro lado, Vox ha presentado una moción en relación con el Día europeo de la Memoria del Holocausto que tuvo lugar el pasado 27 de enero, con el fin de que todas las personas puedan practicar todo tipo de creencias religiosas, así como el derecho de todas las personas a ser respetadas con independencia de etnia o condición sexual.

Así, lo ha explicado el portavoz de este partido, Ángel Pelayo Gordillo, quien pretende recordar a todas las personas que estuvieron en los "campos de concentración y exterminio nazi", en especial a los "españoles justos" y a todos los que lucharon "contra esta barbarie acaecida no hace tanto tiempo".

Ante esto, la portavoz de Unidas por Mérida, Montserrat Girón, ha catalogado esta propuesta de Vox como "escéptica", ya que ha afirmado que este partido lleva en su programa electoral la derogación de la Ley de Memoria Histórica, por lo que ha considerado que es una formación "que no puede abanderar el holocausto".

Por otro lado, la portavoz del PP, Pilar Nogales, ha defendido la propuesta y ha dicho que es "importante" recordar este tipo de hechos para "que no se repitan", por lo que ha asegurado "que no es necesario personificar el reconocimiento a una o dos personas, sino que debe ser algo general".

Ante esto, la portavoz del PSOE, Carmen Yáñez, ha afirmado que la propuesta "cojea" en muchos aspectos, ya que "no se reconoce" en la totalidad lo que ocurrió durante este período histórico, por lo que ha recordado que hubo más de 4.000 exiliados españoles asesinados y más de 10.000 personas deportadas.

Esta iniciativa ha contado con 12 votos en contra del PSOE, cinco abstenciones por parte de Unidas por Mérida y Ciudadanos y siete votos a favor de Vox y Partido Popular.

NUEVO PLAN GENERAL MUNICIPAL

Asimismo, la portavoz del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, ha defendido durante la sesión plenaria el inicio de los trámites para la redacción de un nuevo Plan General Municipal y Plan Especial del Conjunto Histórico-Arqueológico ya que "está obsoleto en su gran parte"; y han entrado en vigor posteriormente nuevas leyes por parte de la Junta de Extremadura.

"El plan determina algunas cuestiones que no están bien definidas como son esos suelos que no corresponden a ninguna actuación sistemática ni a ninguna unidad de actuación, con lo cual nos lleva a que no sepamos si hay que hacer una expropiación o cual es la forma de resolver esas cuestiones", ha explicado Yáñez.

En esta línea, ha dicho que desde el año 2000 que entró en vigor este plan ha habido "errores", por lo que es necesaria la modificación de éste para adaptarse a las necesidades del presente y del futuro de la ciudad, para que sea "más sostenible y que responda a las nuevas normativas de accesibilidad o de desarrollo sostenible".

De este modo, por unanimidad todos los grupos políticos han votado a favor de esta propuesta.