Llega a Mérida Los Noc- turnos, campaña para concienciar sobre consumo alcohol al volante

El Ayuntamiento de Mérida y la Federación Española de Espirituosos (Espirituosos España) premiarán con cheques regalo en gasolina a aquellos jóvenes que practiquen la figura del conductor alternativo durante la noche de este jueves, 27 de febrero, en la capital extremeña.



En concreto, esta iniciativa llamada 'Noc-Turnos' pretende concienciar sobre el consumo de alcohol al volante, por lo que la jornada comenzará con una sesión informativa a los jóvenes sobre la importancia de elegir un conductor alternativo, aquel que no bebe para poder conducir cada vez "que salgan de marcha".



Así pues, Los Noc-Turnos, como se denomina esta campaña, es una solución práctica que consiste en elegir un conductor alternativo dentro del grupo de amigos, de forma que cada noche se hacen turnos para que cada vez conduzca uno diferente.



A su vez, según ha informado el Consistorio emeritense en una nota de prensa, aquellos conductores que demuestren que no han consumido alcohol a lo largo de la noche serán premiados con cheques de gasolina por valor de 20 euros.



Asimismo, serán alumnos del Grado en Enfermería del Centro Universitario de Mérida de la Universidad de Extremadura (que previamente han recibido un curso de formación) los que impartan estas recomendaciones a los jóvenes que se encuentren la noche del jueves en las principales "zonas de marcha" de la ciudad.



Durante la acción, los monitores aportarán a los jóvenes que se encuentren de fiesta información objetiva sobre qué tipo de consumo puede considerarse responsable (no ingerir más de 30 gramos de alcohol diarios en hombres y 20 gramos en mujeres, descansando dos días a la semana) y se les recomendará que practiquen hábitos saludables como no conducir si se ha bebido alcohol, ingerir algún alimento mientras beben o alternar bebidas alcohólicas con no alcohólicas.



¿CÓMO PARTICIPAR?



Para participar en estas promociones, los jóvenes deberán presentar su carné de conducir a los monitores, tras lo que recibirán un pasaporte que se les irá sellando a medida que van pasando los sucesivos controles de alcoholemia.



La dinámica de la acción prevé la realización de tres pruebas de alcoholemia en las que los participantes sólo pueden continuar si demuestran no haber consumido absolutamente nada de alcohol.



Es decir, los participantes tendrán que dar 0,0 en todos estos controles, por lo que en el caso de que el participante de positivo en alguno de los controles de alcoholemia, se le retirará el pasaporte y ya no podrá seguir participando en la acción.



Aquellos jóvenes que demuestren que no han consumido alcohol en toda la noche, y den 0,0 en el tercer y último control, reciben una tarjeta de carburante Repsol por valor de 20 euros.



Esta será la tercera vez que Espirituosos España y el Ayuntamiento de Mérida desarrollen esta iniciativa en la ciudad, en la que ya han participado 50 jóvenes como conductores alternativos, con un impacto en más de 1.600 jóvenes de forma indirecta. Se han realizado más de 150 controles de alcoholemia que han dado 0,0.



Cabe destacar que la Federación Española de Espirituosos es la entidad que agrupa a productores y distribuidores de bebidas alcohólicas procedentes de la destilación de materias primasagrícolas en España. Creada en 1999, representa a prácticamente el 100% del sector en España.



Las bebidas espirituosas son las bebidas alcohólicas destiladas a partir de materias primas agrícolas (uva, caña, cereales, remolacha o frutas). Las principales bebidas espirituosas que se producen tradicionalmente en España son el brandy, whisky, ron, ginebra, licores, aguardientes y orujos.