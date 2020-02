Unidas por Mérida urge al Ejecutivo explicar condiciones contratación nuevo logo municipal

Unidas por Mérida, la confluencia local entre Izquierda Unida y Podemos, ha exigido este miércoles al equipo de Gobierno que "explique las diferencias" que existen entre las condiciones que rigen la contratación del nuevo logo municipal, en comparación con las realizadas por otros ayuntamientos, y con otros contratos similares del propio Consistorio emeritense.

Y es que, tal y como denuncia la formación izquierdista en una nota de prensa, la contratación del nuevo logo del Ayuntamiento que ha llevado a cabo el Gobierno municipal se ha llevado a cabo "a dedo, tiene un presupuesto superior al realizado en otros ayuntamientos y las prestaciones técnicas y de servicio que ofrece son inferiores".

Así pues, desde Unidas por Mérida entienden que el Gobierno municipal "debe explicar todas y cada una" de estas circunstancias. Además, critica que la cuantía del contrato se sitúa "al límite del máximo legal", por lo que "sería obligatorio su adjudicación mediante un procedimiento de concurrencia y publicidad".

Esto último, según detalla, "viene a sumar un elemento más de incertidumbre en un contrato, cuyas prestaciones en otras ciudades ha supuesto un desembolso de apenas 7.000 euros, como por ejemplo Cáceres".

"Si bien es cierto que el procedimiento es perfectamente legal, las condiciones de cuantía, procedimiento, lo limitado de las prestaciones que ofrece, y el hecho de que la empresa adjudicataria haya repetido en varias ocasiones desde que el PSOE gobierna en Mérida, reúne la condiciones idóneas para que se pueda producir un trato de favor", argumenta Unidas por Mérida.

Así, desde la confluencia política recuerdan que la determinación del precio de un contrato "está condicionado por el precio medio de mercado", por lo que consideran que el precio pagado para la contratación del nuevo logo municipal, "se sitúa muy encima del mercado y los profesionales locales, que entendemos se encuentran suficientemente capacitados para realizar trabajos de esta índole".

"RESULTA LLAMATIVO"

A estos efectos, "resulta llamativo", a su entender, que los contratos de esta naturaleza celebrados en los últimos años por el Ayuntamiento "se hayan realizado sin concurrencia pública" y que, además, las empresas a las que se les adjudican los contratos "procedan de otras ciudades".

"Y esto para la realización de unos contratos que no requieren una cualificación técnica excluyente", lamenta la formación izquierdista.

Finalmente, considera que la contratación del logo "no ha supuesto la elaboración de servicios adicionales relevantes", tal y como pone de manifiesto, a su entender, "la escasa entidad del manual que acompaña al logo y que no se complementa con otros materiales como pudieran ser la señalítica municipal, papelería, entornos físicos, manual de color, etc.".

Por todo ello, desde Unidas por Mérida exigen al Gobierno municipal que "explique cuáles son los motivos por los que se celebra un contrato sin concurrencia, por un precio presumiblemente más caro que el dispuesto en los círculos profesionales locales, y con empresas que no pertenecen a nuestro ámbito más cercano".

También solicita al Ejecutivo local que "tenga en mayor consideración la cualificación profesional de las personas que desempeñan su trabajo en nuestra ciudad", concluye.