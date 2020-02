PP-Mérida ve "vergonzosa" negativa del Gobierno local a colocar lazo verde en Ayuntamiento

La Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida, Pilar Nogales, ha mostrado su decepción ante la negativa del equipo de Gobierno a instalar, en la fachada del Consistorio, un lazo verde en solidaridad con los agricultores y ganaderos extremeños.

Durante una rueda de prensa, la edil 'popular' ha subrayado que su grupo municipal "nunca entra en confrontación cuando se responde a nuestras declaraciones, pero en esta ocasión no podemos pasar por alto la respuesta sectaria y demagógica ofrecida por la portavoz municipal; puesto que nos parece una auténtica vergüenza su respuesta y su negativa”.

Así de contundente se ha mostrado este viernes, durante una rueda de prensa, la portavoz popular y afea a la portavoz municipal, Carmen Yáñez, esa respuesta "sin sentido y sin fundamento alguno", a su entender.

Y es que “nosotros no estamos politizando las reivindicaciones del campo, no lo estamos utilizando de manera partidista, es una petición que han realizado las organizaciones agrarias a todos los partidos políticos y a todos los ayuntamientos, los problemas de nuestros agricultores y ganaderos no tienen ideología”, ha aseverado Nogales.

“Si Carmen Yáñez piensa que el problema del principal sector productivo de nuestra región no es un problema social o de interés general, es que está muy confundida o está poco informada, o aún peor, el equipo de Gobierno socialista de nuestro Ayuntamiento con su portavoz y el Alcalde a la cabeza utilizan esta institución exclusivamente para sus intereses políticos, promoviendo campañas contra el gobierno central cuando gobierna el Partido Popular y negándose a molestar al Gobierno Central y Autonómico, cuando el que gobierna es el PSOE de Sánchez o de Fernández Vara”, ha lamentado.

“El PSOE de Osuna es quien utiliza políticamente la institución para la defensa de su partido por encima de la defensa del interés general, nosotros solamente nos hemos hecho eco de la petición de las organizaciones agrarias y con un gesto que muchos ayuntamientos extremeños han aceptado, ayuntamientos gobernados por diferentes partidos políticos, entre los que se encuentra el PSOE", ha recalcado.

Por todo ello, "no podemos entender la negativa del equipo de Gobierno de la capital extremeña”, ha dicho Nogales, quien ha explicado que “esta petición hecha por los sindicatos agrarios también les ha llegado a ellos, concretamente el día 10 de febrero y no la han materializado por su pliegue con el Gobierno de Pedro Sánchez y Fernández Vara".

De esta forma, a su entender, "no tiene cabida esta respuesta, cuando el propio Ministro de Agricultura ha manifestado que las reivindicaciones y protestas de los agricultores son justas”, tal y como informa el PP-Mérida en una nota de prensa.

Igualmente, Nogales ha continuado informando que las organizaciones agrarias han trasladado al conjunto de ayuntamientos extremeños una moción en apoyo de sus reivindicaciones, “el equipo de Gobierno la ha metido en un cajón, nosotros no la conocemos".

Eso sí, ha avanzado que el Grupo Municipal Popular "tiene preparada una moción en defensa de las reivindicaciones del campo extremeño que vamos a elevar al Pleno". A este respecto, ha avanzado que si Osuna se niega a trasladarla al Pleno, "estará dándole la espalda a todos los agricultores y ganaderos y cercenando la democracia, convirtiendo el Ayuntamiento de Mérida en su cortijo, donde solo se podrá hablar de lo que quiera el señor Osuna".

PAGO MÍNIMOS VITALES

Por otro lado, y a preguntas de los medios de comunicación en relación a la paralización del pago de mínimos vitales, según el Equipo de Gobierno, por falta de presupuesto, la portavoz popular ha manifestado que no existe tal problema presupuestario.

"Los presupuestos están prorrogados, esas partidas existen y si hace falta un aumento presupuestario se puede realizar operaciones extrapresupuestarias”, ha argumentado.

Por ello, según sus palabras, "si el problema es la falta de liquidez porque quizá no hayan recibido aún la transferencia de la Junta de Extremadura, Osuna debe defender los intereses de los emeritenses más desfavorecidos exigiendo a la Junta de Extremadura el pago de esta ayuda".

"Que no saquen tanto pecho con las políticas sociales cuando utilizan las necesidades sociales de los emeritenses para defender su política presupuestaria y su pliegue ante la Junta”, ha sentenciado.