El PP de Mérida apuesta por extender las IFS de asfaltado a más barriadas de la ciudad

El Partido Popular de Mérida ha mostrado su apuesta por extender el plan de actuaciones de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) a más barriadas de la ciudad en las próximas acciones previstas por el Ayuntamiento.

En concreto, tal y como dejó claro en la sesión plenaria celebrada el pasado jueves, la portavoz popular emeritense, Pilar Nogales, el PP “ve positivo para Mérida que parte del remanente líquido de Tesorería” se vaya a destinar a acometer obras para mejorar infraestructuras y espacios públicos y acometer la compra de patrimonio inmobiliario que se recupera para la ciudad.

No obstante, si bien "se comparte" con el Gobierno local del PSOE y el resto de grupos con representación municipal esta primera premisa de la necesidad que Mérida tiene de mejorar la calidad de sus vías e infraestructuras, entre otras muchas cosas, "el PP no comparte totalmente el reparto que pretende hacer el Consistorio".

Y es que, a pesar del poco tiempo del que han dispuesto para presentar sus propuestas, el PP ya detallaba en su programa electoral para el 26M una batería de medidas para destinar estos fondos, que en su conjunto superan los 3’3 millones de euros, "unas mejoras que fueron demandadas en su día por los propios colectivos y asociaciones vecinales emeritenses, y que están detalladas en un documento que los populares han hecho llegar a la portavoz del gobierno local del PSOE, Carmen Yáñez, y han registrado formalmente en el Ayuntamiento", tal y como informan los 'populares' en una nota de prensa.

Igualmente, ha recordado que el PP ha solicitado asfaltado para otras vías y calles "igual de necesarias y urgentes para tratar con igualdad y hacer de todas las barriadas de Mérida espacios seguros y agradables donde vivir".

La propuesta popular incluye obras de acerado y pavimento en vías de las barriadas de María Auxiliadora, San Antonio, San Albín, San Andrés y Proserpina, además de actuaciones concretas en las calles John Lenon, Holguín, Graciano, la Plaza del Rastro y las avenidas Libertad y Atarazanas, y que ahora en la propuesta socialista se han quedado fuera de las IFS con excepción de la Libertad, aunque con el compromiso de ser estudiadas para un próximo Pleno en el mes de agosto que propondrá la aprobación de otra relación de IFS.

A este respecto, Nogales explicó en el Pleno del pasado jueves que para el PP “todas las inversiones son positivas, pero nuestro orden de prioridades hubiera sido otro, teniendo en cuenta las infinitas necesidades de mantenimiento y reparación que hay en nuestras barriadas, que nosotros hemos venido denunciando en los meses pasados y que habíamos incorporado como una prioridad en nuestro programa electoral de las pasadas elecciones municipales".

Unas necesidades que, a su entender, "deberían haberse detectado por el equipo de gobierno en el ejercicio de su gestión y haber planificado una mayor inversión destinada a ello con cargo a este Remanente Líquido de Tesorería", ha apostillado Nogales.

"Creemos que deberían haberse planteado todas las inversiones para la consecución de un mayor interés general y social: plan de arreglo de acerados, losetas, accesibilidad, actuaciones en infraestructuras deportivas abiertas al público en general”, ha subrayado.

INSTALACIONES CEDIDAS A TERCEROS

Dentro de ese conjunto de obras que el equipo de Antonio Rodríguez Osuna quiere llevar a cabo, merecen mención especial "las que se quieren acometer en instalaciones que, siendo de titularidad municipal, tienen su uso cedido a favor de terceros, ya sean instituciones públicas y privadas, y sobre las que hay firmados convenios para su mantenimiento que especifican que esas actuaciones corren a cargo de la entidad que se beneficia de su uso y no ser un cargo más para las arcas municipales, que la final es un cargo para el bolsillo de las familias de Mérida", apuntó Nogales.

En este sentido, la portavoz popular subrayó que "no se discute" la necesidad de unas obras, que en casos como el Campo de Fútbol del Mérida o de San Andrés, están más que justificadas, pero el PP “no comparte que tengan que ser sufragadas y financiadas a cargo del presupuesto municipal”, al igual que ocurre con las obras que se tiene previsto hacer en el Conservatorio cedido a la Junta de Extremadura.

A su entender, realizar estas inversiones supone "burlar las obligaciones" contraídas por el Ayuntamiento en el Plan de Ajuste. Por tanto, al Grupo Municipal Popular de Mérida le hubiera gustado "poder discutir y votar individualmente" cada una de estas propuestas con cargo a las IFS, pero el equipo de Gobierno decidió incluirlas todas en un único punto del orden del día del Pleno del pasado jueves.

Los 'populares' creen que todas las inversiones previstas "serán beneficiosas para la ciudad, pero en el caso de las obras de asfaltado creen que deberían extenderse a más barrios y calles y en el caso de las instalaciones cedidas que éstas deberían ser sufragadas por sus beneficiarios", tal y como establece el propio Plan de Ajuste Local de Mérida.

Por estos motivos, el PP decidió abstenerse en este punto del día, porque "cree que su gestión es francamente mejorable y debería beneficiar a toda Mérida y no solo a una parte, porque no comparten el orden de prioridades del equipo de gobierno y porque determinadas partidas no deberían ser sostenidas por las familias emeritenses aunque el PSOE crea que sí", concluyen los 'populares'.