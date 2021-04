Podemos critica que la Junta mantenga educación concertada donde "no hay demanda"

La portavoz de Podemos Extremadura, Mavi Mata, ha criticado que la Junta de Extremadura mantenga educación concertada donde "no hay demanda" y "se olvide" de la educación pública.

Por ello, ha instado a la Consejería de Educación a hacer una "planificación realista" tanto de las zonas educativas como de las plazas ofertadas que se adapte a la realidad de las ciudades", en el día en el que se inicia la escolarización en la comunidad.

Mata ha incidido en que es "necesaria" una reestructuración al respecto, que debe afrontarse "con seriedad" e ir en la línea de "garantizar la elección de centros públicos a todo el alumnado y no en la de primar los conciertos educativos", al tiempo que ha criticado el caso de Almendralejo.

"No como ha pasado en Almendralejo, donde la buena noticia de la creación de un nuevo colegio en la barriada de San Roque ha pasado a ser incredulidad, al descubrir de la noche a la mañana que no va a ser un centro nuevo, sino que se ha convertido en un traslado de domicilio del CEIP Ortega y Gasset", ha aseverado Mata, quien ha sostenido que "no se puede jugar con los intereses de la mayoría por primar los beneficios de empresas privadas".

En este sentido, la portavoz de Podemos Extremadura ha afirmado que su formación se quedaría corta si solo se afrontase la "remodelación de las zonas de escolarización", defendiendo que hay que plantearse un modelo que se ajuste a la situación actual.

Por ello, ha propuesto que esta remodelación se debe hacer conforme a nuevas ratios, "compatibles con la situación de pandemia y que marquen las bases de la escuela pública de calidad que debemos tener en nuestro horizonte".

"Una vez hechos estos cálculos debemos gestionar bien los recursos que tenemos y no invertir en conciertos si estos suponen 'sobre ofertar' plazas que sabemos duplicadas y que generan gastos innecesarios", ha remarcado.

En este sentido, ha propuesto que "puedan invertirse en la mejora de la educación pública, que en definitiva es la de todas y todos", tal y como ha destacado Podemos Extremadura en una nota de prensa.

Además, ha exigido "una mayor oferta de plazas dentro del proyecto 'Aula 2'", defendiendo que "se ha demostrado la utilidad de ampliar la educación pública a los dos años".

En este sentido, ha criticado que Podemos no entiende el "estancamiento" en la oferta de plazas, criticando que "es uno de los ejemplos más claros de lo mal que le sienta la mayoría absoluta al PSOE".

"Mientras fuimos necesarios obligamos a implantar este proyecto y a extenderlo, pero ahora que no somos necesarios para ellos, la ciudadanía pierde un recurso tan necesario para la conciliación y para la economía de nuestras familias", ha asegurado.

MINA DE VALDEFLORES

Con respecto a la noticia de que la Junta ha rechazado la solicitud de investigación minera de Valdeflores en Cáceres, Mavi Mata ha destacado, en primer lugar, que "las plataformas ciudadanas han conseguido que la Junta rectifique de su anterior gestión opaca y arbitraria de tramitar los permisos de investigación".

"Han sido ellas las que han obligado a la Junta a este cambio de rumbo. Estamos muy contentos con esta noticia", ha apuntado Mata, quien ha insistido en que "hasta ahora los proyectos mineros se tramitaban a puerta cerrada en la consejería, sin transparencia ni participación ciudadana".

En este sentido, la portavoz de Podemos Extremadura ha criticado que "ahora deniegan el permiso de investigación de Valdeflores que concedieron hace unos años, lavándose las manos y teniendo que decidir al final un juez".

Por ello, ha instado a la Junta "a reunirse con todas las plataformas", y ha puesto el ejemplo de Unidas por Extremadura, que la pasada visitó la zona donde está ubicada la mina de Cañaveral.

"Estuvimos con la plataforma de 'No a la Mina de Cañaveral'. La Junta debe reunirse con ellos y darse cuenta de la riqueza natural que están vendiendo en nuestra región. No creemos que nos tengan que obligar a que seamos una tierra de sacrificio", ha recalcado.

En esta línea, ha insistido en que se debe apostar por un equilibrio territorial con los fondos europeos, pero apostando por una "industrialización del siglo XXI, no del XIX".

DATOS PANDEMIA

La portavoz de Podemos Extremadura también ha mostrado su satisfacción por la "rectificación" por parte de la Junta de Extremadura de esa apertura del cierre perimetral de la región, pero ha criticado que le parece "muy irresponsable que no controlen la información que vuelcan a la ciudadanía".

Por ello, Mavi Mata ha destacado que "la experiencia nos está evidenciando que una de las cosas más importantes para controlar la situación es una toma de decisiones coherente con la situación y que prime la salud pública y la vida, y la otra, que haya una comunicación eficaz de las medidas tomadas".

En este sentido, ha recalcado que "la población está cansada de mensajes incoherentes y de falta de seriedad a la hora de exponer la toma de decisiones", señalando que "estos cambios de rumbo en menos de 24 horas aumentan la desconfianza" en los dirigentes, que "parecen improvisar", generando, desde su punto de vista, "un hartazgo generalizado con esos mensajes contradictorios".

Debido a esto, ha criticado que repercuten "negativamente" en sectores económicos importantes para Extremadura, como es el del turismo. Por lo tanto, ha pedido "coherencia" en la toma de decisiones y "comunicación eficaz" de las medidas tomadas, argumentadas por supuesto con datos epidemiológicos y científicos", ha sentenciado.