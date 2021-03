Miguel Ángel Gallardo recibe un reconocimiento de manos de tres jóvenes de Down Badajoz

El presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se ha reunido este viernes con tres jóvenes de la asociación Down Badajoz que, con motivo de la celebración del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo, han querido entregar un detalle de reconocimiento a la institución provincial.



En este encuentro en el despacho de Gallardo, al que ha asistido también el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, los jóvenes con síndrome de Down Alejandro, Victoria e Isabel han representado a Down Extremadura, acompañados también del presidente de la asociación, Israel Melado.



"Nosotros no queremos olvidarnos de aquellos que han sido especiales para con nosotros/as. No solo no olvidamos, sino que tenemos muy presentes a ese grupo de personas que conformáis la Diputación de Badajoz y que siempre habéis estado a nuestro lado dispuestos a ayudarnos", apuntan desde Down Extremadura.



Por ello, las personas con síndrome de Down de esta asociación, representados por Isabel, Victoria y Alejandro, han querido obsequiar a la institución provincial con una placa de reconocimiento, que han entregado personalmente a Gallardo.



Por tanto, Miguel Ángel Gallardo se ha mostrado "muy agradecido" con el detalle y se ha comprometido a seguir apoyando iniciativas encaminadas a reforzar el derecho a la igualdad, la felicidad y la incorporación plena a la vida laboral y social del colectivo Down, según informa la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.