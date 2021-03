Extremadura tendrá un nuevo plan de empleo joven dotado con 80 millones de euros

Rd/Ep

En la Asamblea de Extremadura, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha anunciado, donde ha comparecido a petición propia, que la Junta de Extremadura va a aprobar próximamente un nuevo y ambicioso Plan de Empleo Joven.

Gutiérrez ha afirmado que “tendrá una duración de 2 años, el objetivo de trabajar con 20.000 jóvenes y una dotación de 80 millones de euros. Será, sin dudas, la mayor apuesta para impulsar el empleo joven realizada hasta ahora”.

Este nuevo plan, en el que está trabajando la Consejería de Educación y Empleo, reforzará la orientación de las personas jóvenes, con la red de Puntos de Orientación y Prospección Profesional de Extremadura, que es de nueva creación, y con un espacio web personalizado para el demandante.

También mejorará la formación de este colectivo con nuevos programas, como las Escuelas de Segunda Oportunidad, “que ya funcionan en algunas regiones y que incorporaremos a las políticas de Extremadura” y programas mixtos de empleo y formación.

Estos, como ha explicado la consejera, son la materialización de una enmienda en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del Grupo Parlamentario Ciudadanos y pactada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Además, la nueva edición del Plan de Empleo Joven va a impulsar las oportunidades laborales de los jóvenes con dos programas específicos para recién titulados y, también como novedad, desarrollará programas para el empleo por cuenta propia. Son tres: proyectos innovadores experimentales generadores de empleo, escuelas de micronegocios y relacionados con la economía social joven.

Como ha resaltado la titular de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, se trata de “un plan que conecta diversas políticas, para dar respuesta a la diversidad de los jóvenes y de un plan que supone personalizar al máximo las políticas de empleo” y será concertado con los agentes económicos y sociales de la región.

El nuevo programa se apoyará y tomará como referencia el ya iniciado en 2017 que, como ha manifestado la consejera, ha ayudado decididamente a cambiar la tendencia de empleabilidad entre las personas menores de 30 años en Extremadura.

“Desde la puesta en marcha del plan, hasta final de 2019, el empleo aumentó un 18 por ciento, el paro bajó un 26 por ciento y la tasa de paro juvenil bajó 11 puntos –hasta el 32,30 por ciento-, que ha sido la más baja de nuestra historia” en palabras de la titular de Empleo.

Así, desde el año 2017, 14.000 personas jóvenes han participado en acciones de capacitación, formación, oportunidades laborales o de empleo estable. Además, si se añaden los servicios de orientación, la cifra de personas beneficiarias se eleva a las 21.500.

Y, por poner un ejemplo, la tasa de inserción de uno de los programas del Plan de Empleo Joven, el de Innovación y Talento, ha llegado hasta el 88 por ciento.

La titular de Educación y Empleo también ha recordado que un tercio de los beneficiarios de políticas de empleo en nuestra región son menores de 30 años.

EL EMPLEO JOVEN SEGÚN LA ÚLTIMA EPA

La consejera ha aprovechado su intervención para recordar los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada (referente al último trimestre de 2020). Estos reflejan que, en el último año, se ha reducido el número de trabajadores jóvenes en 944 personas, lo que representa un -1,92 por ciento. Es un descenso mucho menor que el registrado en la media nacional, del -10,42 por ciento.

Así, Extremadura ha sido la Comunidad Autónoma donde menos ha disminuido el empleo joven por la crisis del coronavirus. Además, las personas jóvenes en situación de desempleo han bajado en 5.300, lo que convierte a Extremadura en la región donde más ha bajado el paro entre las personas jóvenes.

La EPA refleja también que muchos jóvenes que han visto reducidas sus opciones de trabajar en 2020 han vuelto a las aulas, por lo que esto puede mejorar después sus opciones de empleabidad, al acrecentar su capacitación.

“La tasa de abandono escolar ha caído 2,14 puntos, quedándose en el 18,4 por ciento en 2020, mientras que en el conjunto del país ha bajado un 1,3. Ahora tenemos la tasa de abandono escolar más baja de nuestra historia”, ha recalcado la consejera.

Según Gutiérrez, se aprecia que la crisis del COVID ha impactado negativamente en la actividad de los jóvenes en el empleo, aunque lo ha hecho en menor proporción que la media nacional, pero “el impacto del COVID es muy fuerte y debe ser prioritario recuperarnos lo antes posible”.

OPINIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, la oposición ha coincidido en criticar que se repitan las soluciones aportadas por la Junta en años anteriores, como los planes de empleo, que no han dado los resultados esperados a la vista de los datos de desempleo juvenil.

Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura, Lorena Rodríguez, ha lamentado las cifras de paro juvenil que tiene la región y que, en su opinión, deberían ocasionar "vergüenza" en el Ejecutivo regional.

Así, ha expuesto que la falta de empleo, la precariedad y la dificultad para acceder a la vivienda condiciona el desarrollo de proyectos vitales entre los más jóvenes y ha añadido que en algo se está fallando si ante las medidas puestas en marcha a lo largo de las últimas décadas las cifras son "cada vez más alarmantes".

Por ello, ha criticado que la Junta se limita a repetir las políticas públicas de empleo sin buscar soluciones o alternativas, además de considerar que el Ejecutivo es "incapaz" de articular herramientas para que los jóvenes se asienten en la región.

De esta forma, ha lamentado que ser joven en Extremadura se convierte un doble hándicap, que es triple si se es además mujer y de un entorno rural y ha acusado a la Junta de buscar la dependencia de los extremeños a través de "planes precarios".

En el turno de Ciudadanos, su portavoz, David Salazar, ha criticado que la consejera de Empleo, con su "esfuerzo" y su "determinación" ha conseguido que no haya un lugar en toda Europa en el que sea "más difícil" ser joven que en Extremadura.

En este sentido, ha aseverado que si algo no funciona, como los planes de empleo, a la vista de los datos, ha dicho, por qué cree que aumentando su importe va a funcionar, además de coincidir con otros grupos en que los fondos Next Generation son una oportunidad, aunque se ha preguntado por qué ahora se van a saber gestionar los fondos europeos cuando Extremadura ha sido Objetivo 1 durante años y no ha mejorado la situación.

Sobre el comportamiento del mercado laboral extremeño durante la pandemia, que ha sido mejor que el español, Salazar ha apuntado que es difícil que hubiera sido peor porque Extremadura estaba "ya en la UCI", además de añadir que si es complicado ser joven en Extremadura más lo es ser joven y mujer.

Finalmente, Salazar ha indicado que Gutiérrez ostenta las competencias sobre los dos departamentos "claves" para el futuro de Extremadura y la ha invitado a usar las herramientas que van a llegar de Europa, porque "solo con educación habrá empleo y solo con empleo la región tendrá futuro".

Asimismo, el diputado del PP, Javier Cienfuegos, ha criticado que Extremadura lleve años de "continua destrucción de empleo" y ha apuntado que de nada sirve continuar con las mismas políticas que se han venido poniendo en marcha en los últimos tiempos.

Cienfuegos ha lamentado el alto porcentaje de jóvenes que sufren riesgo de pobreza y exclusión, un dato que debería saber la Junta si hablase, ha dicho, con los jóvenes y ha confiado en que en los dos próximos años no se ciña solo al nuevo plan de empleo.

Así, y en su opinión, la dotación de 80 millones no va a servir para nada, toda vez que los jóvenes no quieren un empleo durante un tiempo y luego ir al paro, quieren un empleo estable, ha remarcado.

Por ello, ha recalcado que su grupo va a apoyar a los jóvenes que se quieren quedar en Extremadura y que no quieren regalos sino que quieren que se les ayude, y eso se consigue haciendo las cosas distintas, ha aseverado el 'popular'.

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Felipe Redondo, se ha mostrado convencido de que el plan de empleo va a contribuir a mejorar la orientación, las posibilidades de encontrar un empleo y dirigir la formación.

También ha acusado a la oposición de tener un discurso "pesimista y catastrofista" que poco ayuda, ha dicho, a levantar el animo de la juventud, a quien ha pedido que sean empáticos con la situación que atraviesan los más jóvenes, que han sufrido dos crisis en menos de 20 años.

Y, Redondo ha considerado igualmente que el actual es un momento "único" para revertir la situación haciendo un buen uso de los fondos europeos que llegarán y ha precisado que el problema del paro juvenil no es solo extremeño sino un "desafío general", por lo que es responsabilidad de todos ponerle solución.