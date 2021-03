Junta afirma ha dado "respuesta" a todas casuísticas de necesidades educativas en familias

Ep

La Junta de Extremadura defiende que ha dado "respuesta" a "todas" las casuísticas de necesidades educativas que han podido darse en el seno de las familias en la región durante lo que se lleva de pandemia de Covid-19.



Así, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha subrayado que, tras un año de pandemia, "todas las casuísticas posibles ya se han dado y para todas se ha dado respuesta", y "si hay un solo caso de una familia con un grado de vulnerabilidad alto se han adoptado las medidas individuales para garantizar la educación sin problema".



De este modo se ha pronunciado Gutiérrez, a preguntas este jueves en el pleno de la Asamblea por parte de la diputada de Ciudadanos Encarnación Martín Andrada sobre medidas que está tomando la Junta de Extremadura, a nivel educativo, para proteger a las familias convivientes vulnerables de enfermar por Covid-19, cuando el vulnerable no es el alumno.



Al respecto, la consejera ha incidido en que la Junta mantiene su "compromiso" de "garantizar la presencialidad en las aulas" como la "única forma" de garantizar una educación con igualdad de oportunidades y el derecho a la formación que marca la Constitución, para lo cual se han articulado espacios "seguros" en los que además se está dando "respuesta" a las situaciones "excepcionales" y diferentes casuísticas que se han ido dando.



En esta línea, ha recordado los protocolos educativos para que alumnos afectados por la pandemia de la Covid-19 puedan seguir la formación a distancia, o el programa que permite la formación de los mismos en sus propias casas, todo ello para que "no se resienta" el proceso de aprendizaje, ha recalcado Esther Gutiérrez.



De su lado, Encarnación Martín Andrada (Cs) ha advertido de que hay más de 200 familias en Extremadura con necesidades particulares de sus hijos y que durante la pandemia se están viendo "abandonadas".



Así, la diputada de Ciudadanos ha pedido a la Junta que valore de forma individualizada cada caso, y que si es necesario se articulen "nuevos protocolos", para de ese modo se puedan generar entornos familiares "saludables y seguros" a la vez que se cumple con el derecho a la educación.



En este sentido, ha pedido a la Administración educativa extremeña que aplique las medidas de prevención recientes estipuladas recientemente a nivel nacional para proteger a las familias convivientes vulnerables de enfermar por Covid-19, cuando el vulnerable no es el alumno.



"Cuando el Gobierno de España saca una medida de prevención a nivel de España será mejor que la que hace la Consejería de Educación", ha dicho Martín Andrada.