Mejorar accesibilidad, limpiar Ribera del Marco o carril bici, en Pleno del Menor Cáceres

El arreglo de baches de las calles y mejora en la accesibilidad, limpiar la Ribera del Marco, construir más carriles bicis o centros para que las personas mayores "no estén solas", son algunas de las peticiones que han realizado este lunes los escolares que han participado en el Pleno del Menor del Ayuntamiento de Cáceres, una actividad que se realiza con motivo de la celebración, el pasado 20 de noviembre, del Día Internacional de los Derechos de la Infancia.

Se trata de una iniciativa en la que los niños y niñas de distintos centros escolares de la ciudad se meten en el papel de concejales por un día y realizan preguntas y peticiones al alcalde.

En esta ocasión, el pleno se ha trasladado al aire libre y se ha llevado a cabo en el Foro de los Balbos para poder garantizar las medidas de seguridad decretadas por las autoridades sanitarias para enviar contagios de coronavirus.

Cabe señalar que, en el Pleno del Menor han participado este año alumnos y alumnas de los colegios públicos Ribera del Marco, Francisco Aldana, Cervantes, Prácticas, Dulce Chacón, Donoso Cortés, además de San Antonio de Padua, Sagrado Corazón de Jesús, Nazaret, María Auxiliadora, Licenciados Reunidos, y Diocesano. Además, un grupo de estudiantes de 1º de ESO del IES El Brocense ha llevado a cabo una representación bailando la canción Jerusalema de Master KG.

Los participantes han ido formulando sus propuestas al Pleno en el que el alcalde Luis Salaya ha estado acompañado de la concejala de Infancia y Juventud, Paula Rodríguez, y la representante de la Comisión de Infancia, Ángela Pizarro.

Entre las peticiones se ha solicitado que se coloquen más farolas en determinados puntos de la ciudad que están oscuros, que se construyen puentes sobre las rotondas que atraviesan carreteras para ganar en seguridad vial, o que se retomen "cuanto antes" las competiciones deportivas de las categorías inferiores.

BALANCE DE PROPUESTAS

El alcalde ha ido respondiendo a los escolares y ha hecho un repaso por algunas de las sugerencias que se plantearon en el Pleno del Menor del año pasado y que se han ido poniendo en marcha en estos meses.

Así, ha adelantado que se está trabajando ahora mismo con una ONG para poder acoger a perseguidos políticos de Colombia, anunciando que, "hace un año, hablábamos de la posibilidad de acoger a personas que en sus países de origen se encuentran perseguidas o a refugiados. Pues bien, estamos trabajando en ello".

También se ha trabajado en la instalación de aparca-bicis en la puerta de todo los colegios de la ciudad. "Esta iniciativa ha estado presente a lo largo de todo el año, y aunque haya otros muchos problemas para llegar en bicicleta al colegio, vamos avanzando en ese sentido", ha dicho el regidor cacereño.

Por otro lado, el alcalde ha recordado que el año pasado se propuso que más calles de la ciudad llevarán nombres de mujeres, y se ha avanzado en este sentido, ya que se ha cambiado la céntrica avenida Primo de Rivera que ahora se llama Clara Campoamor.

En relación a otras propuestas del año pasado, las concejalías de Asuntos Sociales, Educación, Mujer, Infancia, Igualdad y LGBTI pusieron en marcha la campaña '¿Azul o Rosa? Qué más da. Los juguetes no tienen género. No se lo pongas tú', para el uso no sexista de los juguetes. "Es una propuesta que salió directamente de este pleno", ha aseverado el alcalde.

También se ha avanzado en otros temas como el deporte femenino, el arreglo de desperfectos de los colegios y la creación de espacios para la infancia o ayudar a que los jóvenes no se marcharan de Cáceres.

Salaya ha agradecido el esfuerzo y la participación de todos los estudiantes, y ha resaltado la importancia de la Comisión de la Infancia en la vida municipal a la hora de diseñar políticas dirigidas a este sector de la población.