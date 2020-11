PSOE, PP y Cs a favor de dotar a centros educativos sistemas ventilación ante Covid-19

Ep

Cabe señalar que, en su propuesta, se insta a la Junta, entre otras cuestiones, a dotar a los centros educativos de los medios económicos para financiar la adaptación de su aulas para propiciar su ventilación sin necesidad de mantener abiertas las ventanas ante la llegada del frío.



El único grupo que no ha apoyado la iniciativa ha sido el de Unidas por Extremadura, que ha defendido posteriormente una iniciativa similar en la que priorizaba la dotación de limpiadores de aire con filtros HEPA en los centros educativos públicos frente a los concertados, ante lo cual la diputada del PP, Pilar Pérez, que ha defendido su propuesta, ha avanzado que no apoyaría por ser "excluyente".



En concreto, la iniciativa aprobada insta a la Junta a adaptar de manera eficiente y realista los Protocolos COVID-19 en el ámbito educativo a las nuevas evidencias científicas, a fin de prevenir contagios por vía aérea en las aulas con la llegada del frío sin renunciar a unas condiciones higrométricas adecuadas.



Asimismo, dotar de financiación "extraordinaria y con carácter urgente" a todos los centros sostenidos con fondos públicos de la región para que éstos puedan hacer frente a la implementación "inmediata y adaptada" a las particularidades de cada una de las infraestructuras educativas, de medidas orientadas a la mejora de la calidad del aire en sus instalaciones; para que la ventilación y la purificación del aire sea eficaz según el volumen de la sala, el número y la edad de los ocupantes y la actividad.



Equipos entre los que cita unidades de filtración portátiles equipadas con filtros de alta eficiencia HEP A (filtro H13),purificadores de aire, extractores eléctricos, medidores de C02, así como para proceder a la renovación de los equipos de climatización de los centros, muchos de los cuales están obsoletos y no cumplen la normativa vigente.



En tercer lugar, insta a la Junta a solicitar formalmente al Gobierno de España que los fondos Covid de 2.000 millones de euros destinados a Educación, junto a los que se incluyan en el Plan de Recuperación, cuenten con los recursos suficientes para modernizar los centros, renovar equipos y avanzar en prevención.



La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pilar Pérez, ha señalado que esta propuesta responde a una necesidad que no esta cubriendo la Junta, y que pasa por "garantizar" una condiciones ambientales que permitan desarrollar la enseñanza "en condiciones óptimas".



En este sentido, ha explicado que la dotación económica que han recibido los centros educativos para afrontar la pandemia ha sido "escasa", y que no tienen medios para instalar este tipo de sistemas de ventilación con filtros HEPA.

Asimismo, ha critico la falta de rigor de la Junta en las aclaraciones remitidas a los centros para que los alumnos y docentes afronten los meses de invierno, y en este sentido ha calificado de "intolerable" que tengan que estar en las aulas extremeñas "como en otras épocas".



La diputada socialista, Piedad Álvarez, ha justificado su apoyo a la propuesta del PP porque las medidas que plantea, ha señalado, ya se están haciendo, y "lo seguiremos haciendo".



En este sentido, ha asegurado que los protocolos se han revisado hasta en siete ocasiones adaptándose a las nuevas evidencias científicas de una pandemia que venía "sin manual de instrucciones".



En todo caso, ha defendido que el trabajo iniciado el pasado mes de junio para preparar el nuevo curso ha permitido que la incidencia en las aulas extremeñas sea actualmente del 1,4 por ciento.

Sobre, la dotación económica de los centros, ha señalado que "se pondrán todos aquellos que sean necesarios para que sigan siendo espacios seguros".



A su vez, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, David Salazar, se ha mostrado "absolutamente de acuerdo" con la iniciativa del PP porque el protocolo en la educación extremeña "no puede ser que nos digan que nos vistamos como cebolla o ir a por ropa técnica al Decathlon o nos tapemos la cabeza porque es donde se pierde calor corporal".



En cualquier caso, ha señalado que lo que necesita la educación son consensos, y que esta propuesta no debería ni tan siquiera haber llegado al parlamento autonómico porque "es de sentido común" que hay que proteger la educación, algo que no se produce cuando los profesores y alumnos están dado clase con el abrigo puesto.