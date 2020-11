Junta firma tres convenios con la EOI para impartir formación dotados con 2,7 millones

El secretario general de Empleo, Javier Luna, acompañado por el director general de Formación Profesional y Formación para el Empleo, Manuel Gómez, se han reunido este martes por videoconferencia con el secretario general de Industria y de la PYME, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco Díaz, en la que han abordado los convenios firmados recientemente entre la Junta de Extremadura y la Escuela de Organización Industrial (EOI).

La Consejería de Educación y Empleo y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han firmado tres convenios para poner en marcha diversos programas formativos orientados a la mejora de la competitividad de las PYMES, en materia de innovación y mejora; formación en el emprendimiento de jóvenes desempleados; y programa formativo 'Proyecto Millenials' para el fomento del trabajo por cuenta ajena.

El secretario general de Empleo, Javier Luna, ha explicado a los medios de comunicación los tres bloques en que se dividen estos programas formativos y ha destacado que se trata de cursos “de una gran calidad, de un gran alcance, que van a ir alternando con todas esas necesidades de competencias y de formación que se van necesitando”.

Asimismo, Luna ha señalado que “un bloque va dirigido a jóvenes en temas relacionados con el mundo tecnológico, que en estos momentos el mercado de trabajo está pidiendo; también se va a trabajar los talleres de coworking para trabajar en equipo y tener un proyecto de empresa; y otro bloque para hacer más competitivas a las empresas”.

El objetivo del primer convenio, para la ejecución de varios programas formativos orientados a la mejora de la competitividad de las PYMES, en materia de innovación y mejora en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y para el que se cuenta con un presupuesto de 238.000 euros, es desarrollar los términos de la colaboración entre EOI y SEXPE para la ejecución de varios programas formativos dirigidos a personas trabajadoras ocupadas, tanto autónomos como por cuenta ajena, que desempeñen su actividad en pequeñas y medianas empresas extremeñas.

Se trataría de adaptar la cualificación y capacitación de los mismos a las necesidades del mercado laboral, así como mejorar su situación contractual para garantizar el mantenimiento del empleo y permitir su progresión profesional.

Se tratará de adaptar la calificación y capacitación de los mismos a las necesidades del mercado laboral, así como mejorar su situación contractual para garantizar el mantenimiento del empleo y permitir su progresión profesional, así como de una formación orientada a la mejora de la competitividad de empresas, especialmente en materia de innovación, mejora y desarrollo de nuevos productos y servicios.

A través de este proyecto se pretende mejorar el tejido productivo, mediante la especialización de la plantilla de trabajadores, su diversificación y modernización organizativa y tecnológica, impulsando la sociedad del conocimiento y dando valor a la cualificación de los recursos humanos. Este proyecto contempla desarrollar programas formativos que combinen una parte lectiva grupal y tutorías individuales y/o grupales.

DESTINATARIOS

Los destinatarios de las acciones formativas serán todos aquellos trabajadores que realicen una actividad profesional por cuenta propia, empresarios, o cualquier trabajador y/o directivo de pymes ubicadas en Extremadura.

Estos destinatarios deberán tener motivación y compromiso con el programa, es decir, personas que deseen mejorar sus capacidades y habilidades, así como adquirir conocimientos para aplicarlos en la mejora de la competitividad de sus empresas.

Se estiman realizar 6 cursos de transformación digital y de mejora de innovación en la gestión, dirigidos a unas 96 personas. Los cursos tendrán una duración variable, en función de sus características, de aproximadamente 300 horas.

Las personas que participen deberán, además de superar el proceso de selección, ser empresario de empresas extremeñas o ser trabajador de esas empresas.

La selección se basará en la evaluación de la documentación que aporten los solicitantes y en la realización de una entrevista personal en la que se evaluarán criterios empresariales y transversales, y motivacionales y personales.

El plazo de vigencia de este convenio será hasta el 31 de diciembre de 2021.

JÓVENES NO OCUPADOS

Por su parte, el convenio para la formación en el emprendimiento de jóvenes desempleados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura es aumentar el emprendimiento de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación como vía de acceso al mercado laboral a través de la creación de empresas. Este programa cuenta con un presupuesto de 500.000 euros.

Se pretende llevar a cabo la realización de una serie de actuaciones, que podrán alcanzar una cifra de 172 participantes. Los cursos y acciones serán para formar y facilitar la incorporación al mercado laboral de personas jóvenes no ocupadas, mediante la puesta en marcha de un proyecto empresarial, tales como acciones de formación para el emprendimiento relacionadas fundamentalmente con el liderazgo, la innovación y creatividad, la iniciativa emprendedora, financiación, toma de decisiones y el desarrollo personal, entre otras.

Así como acciones de orientación, asesoramiento especializado y acompañamiento en el desarrollo de planes de empresa para el apoyo y puesta en marcha de proyectos.

La tipología de acciones que se realizarán en los proyectos para el fomento del emprendimiento y el autoempleo, bigdreams, contemplan el desarrollo de programas formativos enfocados a fomentar el emprendimiento aplicando las metodologías 'lean startup' y la mentorización mediante la realización de un Mooc de emprendimiento juvenil on line de 10 horas, y tutorías individualizadas para cada participante en los Mooc, de 20 horas por participante.

Se estima que estas acciones formativas beneficiarán a alrededor de 100 personas.

Asimismo, se pondrá en marcha 4 coworkings, esta actuación se basa en la creación de un espacio destinado al establecimiento de emprendedores, previamente seleccionados, que aportarán proyectos en fase temprana. Se seguirá la metodología ‘lean startup’, que persigue acelerar el proceso para identificar la viabilidad de los proyectos.

La fase formativa se desarrollará en un formato aproximado de 60 horas grupales lectivas y la fase de tutorías individualizadas será de 30 horas por cada alumno. Se estima que en cada coworking se impartirán 480 horas y estas acciones formativas beneficiarán a 72 personas.

Estos programas se celebrarán en Extremadura y, entre sus fines, destacan la activación de las personas jóvenes, no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, que permita su incorporación al mercado laboral, así como reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de las personas jóvenes no ocupadas.

Los destinatarios serán jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, que estén debidamente registradas en el Sistema de Garantía Juvenil (SNGJ). El procedimiento de selección se realizará mediante convocatoria pública, que será difundida en la web de la EOI y en la de www.extremaduratrabaja.net, además de una entrevista personal.

El plazo de vigencia de este convenio será hasta el 31 de diciembre de 2021.

PROYECTO MILLENIALS

El tercer y último convenio para la ejecución del programa formativo ‘Proyecto Millenials’ para el fomento del trabajo por cuenta ajena en Extremadura, pretende reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación. Cuenta con un presupuesto de 2.000.000 de euros.

En este proyecto, se llevarán a cabo acciones en las cuales se tendrán en cuenta aquellos sectores con mayor potencial de generar empleo de acuerdo con lo previsto en la Estrategia Española de Activación para el empleo.

Con estos proyectos se pretende reducir el desempleo juvenil aumentando la empleabilidad de los jóvenes mediante cursos formativos intensos, prácticos y adaptados a las necesidades de las empresas.

Con ello se consigue la activación de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, que permita su incorporación al mercado laboral, así como reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de las personas jóvenes no ocupadas.

Los destinatarios de estas actuaciones serán las personas jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, que estén debidamente registradas en el Sistema de Garantía Juvenil y cumplan con los requisitos.

Serán jóvenes desempleados, que tengan gran motivación y compromiso con el programa, personas con ganas de tomar las riendas de su carrera profesional. Asimismo, dependiendo del curso formativo, serán necesarios ciertos conocimientos o cualidades previas. Serán jóvenes que, cumpliendo con estos requisitos, tengan el deseo de mejorar sus capacidades y habilidades para incorporarse al mercado laboral por cuenta ajena.

Se estima que el número de participantes en estos programas formativos sea de 800 personas.

El ‘Proyecto Millenials’ contempla un programa de adaptación y fomento del empleo, que incluye formación en habilidades, así como formación específica en el área de demanda del mercado laboral.

Para el fomento por cuenta ajena en jóvenes se estima desarrollar aproximadamente 50 acciones formativas, 15 de ellas en 2020 y 35 en 2021, que beneficiarán aproximadamente a 800 personas.

El procedimiento de selección de los destinatarios finales de la formación se realizará mediante convocatoria pública, que será difundida en las web de la EOI y de www.extremaduratrabaja.net

La selección se basará en la evaluación de la documentación aportada por los solicitantes y en la realización de una entrevista personal con cada uno.

El plazo de vigencia del convenio será hasta el 31 de diciembre de 2021.