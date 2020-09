CCOO denuncia incumplimientos de normas de seguridad en centros escolares

Ep

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Extremadura ha presentado una serie de denuncias ante la Inspección de Trabajo en la ciudad de Badajoz por el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral en varios centros educativos de la región, en materia de ratios de alumnos, de medidas de limpieza e higiene y referidas a recursos como mascarillas o geles hidroalcohólicos.



En declaraciones a los medios a las puertas de la Inspección en Badajoz, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-Extremadura, Francisco M. Jiménez Camacho, ha detallado que van a plantear dichas denuncias para poner en marcha la herramienta de la Inspección de Trabajo y que "vele" y "vigile la seguridad y la salud de los trabajadores de la educación", y no solamente de los docentes, sino también del personal de administración y servicios o del personal de limpieza.



"Hemos hecho una ronda de llamadas por varios centros educativos y hemos detectado al menos 60 situaciones en las que es necesario poner una llamada de atención sobre que no se están cumpliendo las medidas aprobadas por la propia Consejería de Educación", ha señalado, para recalcar que se trata de 60 centros de toda la región y tanto públicos como concertados.



En este sentido, ha recalcado que Comisiones Obreras viene planteando propuestas de medidas a tomar desde hace seis meses y que la Administración ha planteado las suyas, pero que para el sindicato que representa "han sido siempre insuficientes".



Y es que, para Francisco Jiménez, "siempre" han entendido "que había que implementar algo más" y lo que quieren "ahora" es poner en marcha la herramienta de la Inspección de Trabajo "para que vaya a esos centros y obligue de alguna manera a la administración a implementar las mínimas medidas que ellos mismos han aprobado" y que "no se están llegando a cumplir en muchos centros educativos".



ALUMNOS POR AULA



Medidas que afectan, ha explicado, fundamentalmente a las ratios o el número de alumnos que hay por aula, sobre lo cual ha detallado que desde CCOO entienden que tenía que hacerse una ratio por debajo de 15 personas, y la administración "tiró" por una ratio de 20 personas, pero que se están encontrando con centros de Primaria que pasan de 25 alumnos por clase.



En segundo lugar, ha citado las medidas de limpieza e higiene y que se están encontrando con que el planteamiento era aumentar la frecuencia de limpieza para que los centros estuvieran "en condiciones de uso" cada vez que se cambiaba un grupo, que entraba un grupo o que entraba un docente en un aula".



Sin embargo, ha criticado, los turnos de limpieza "no solo no se han ampliado, sino que lo único que han hecho ha sido duplicar la jornada para por la tarde, pero con el mismo personal".



En tercer lugar se ha referido a las medidas relativas a los recursos y a los materiales que se necesitan, y a que hay "escasez" de mascarillas y de geles hidroalcohólicos y "necesidad" de mamparas y separación, dado que en "muchos" centros de Secundaria y de FP "no se está respetando ni siquiera la distancia de un metro, están por debajo de un metro".



"Con esas tres situaciones tenemos que poner la denuncia para que, por lo menos, la Inspección obligue de alguna manera a la Administración a implementar el propio protocolo", ha planteado Jiménez Camacho, para quien hasta el pasado viernes tenían contabilizados alrededor de 60 centros afectados por estas medidas.



Al respecto, ha hecho hincapié en que el pasado día 9 han puesto en marcha un 'buzón covid' en la página web del sindicato, en el que los propios centros han podido plantear cuál era su situación y, a partir de ello, han recogido las demandas, han llamado a los centros y han visitado algunos a los que han podido acceder en aras de comprobar y contrastar esa información registrada en la web.



"Sesenta centros públicos y concertados, hay de los dos, evidentemente por razones obvias nosotros no queremos generar alarma en la comunidad educativa, no vamos a nombrar los centros educativos, lo que queremos es mandar un mensaje a la administración", ha insistido el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-Extremadura.



Finalmente, ha planteado que los equipos directivos "demasiado han hecho intentando aplicar las medidas que se le han obligado a hacer en los protocolos". "Lo que queremos es que la Administración de verdad tome cartas en el asunto y haga aquello que se ha comprometido a hacer", ha concluido.