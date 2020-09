Junta se ve "en condiciones" de proseguir con el curso porque "los protocolos funcionan"

Ep.

La Junta de Extremadura se ve "en condiciones" de que el curso educativo en la región pueda proseguir porque "los protocolos funcionan", y reconoce que en todo caso "las contingencias mientras dure la pandemia se van a producir".



Asimismo, defiende que "lo previsible es que como la pandemia continúa hubiera algunos positivos (en las aulas)", y añade que "hasta ahora por el ciclo de las infecciones se han producido fuera de los centros escolares".



De este modo lo ha señalado a preguntas de los medios en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de este miércoles la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, quien ha añadido que, en cualquier caso, la Administración regional se mantiene en situación constante de advertencia ante la pandemia de la Covid-19.



"Nos preocupa, prevenimos, precavemos y concebimos medidas para actuar frente a las contingencias que desgraciadamente mientras dure su pandemia se van a producir", ha dicho; al tiempo que con carácter general ha insistido en "la necesidad de respetar las medidas individuales, también la limitación de aforos incluso en ámbitos privados", porque "en esta lucha contra la pandemia estamos todos".



Por otra parte, preguntada sobre si el ritmo de contagios actual en las aulas extremeñas es el previsible para la Junta o no, Blanco-Morales ha afirmado que "lo previsible es que como la pandemia continúa hubiera algunos positivos que hasta ahora por el ciclo de las infecciones se han producido fuera de los centros escolares".



"Evaluar si el dato estaba en el rango de lo previsible o no lo previsible creo que es una estimación que no podemos hacer", ha señalado.



Asimismo, preguntada sobre si hay alguna novedad en los centros escolares extremeños ante el aumento de aulas aisladas, Blanco-Morales ha indicado que "más allá de la informaciones al día de hoy trasladadas en una actuación conjunta y coordinada de las consejerías de Sanidad y Educación en este momento ningún dato nuevo que añadir".



Ha señalado en todo caso que "los protocolos funcionan" y que "cuando hay que proceder a tomar una decisión sobre un aula, una localidad o un colegio la guía está establecida".



"Estamos en condiciones de proseguir el curso con condiciones seguras sabiendo e insistiendo en que la pandemia está aquí, y que es muy importante respetar siempre las condiciones que desde Salud Pública y para seguridad y prevención están establecidas", como medios de protección, distanciamiento, uso de geles, creación de grupos burbuja en las aulas.



PRESIÓN HOSPITALARIA



Asimismo, Blanco-Morales ha indicado sobre el incremento de la presión hospitalaria en la región que "preocupa como preocupa la evolución de la pandemia", y ha añadido que por eso la Administración regional insiste en que "la crisis sanitaria está aquí".



"Pero más allá de la manifestación por la preocupación por las medidas organizativas que tomamos también en prevención de nuestra capacidad para en esa línea de prevención ir diseñando planes de contingencia, no sólo medidas generales sino como hemos visto en relación con el curso escolar había planes de contingencia y los planes de contingencia están funcionando", ha espetado.



Igualmente, sobre la Junta se plantean nuevos retrocesos a Fase 2 en algunos municipios extremeños ante la situación del Covid-19, Blanco-Morales ha señalado que el Ejecutivo regional está "constante, continuadamente preocupado"; y ha añadido que "esa es una posibilidad que dependerá siempre de los informes de Salud Pública con el criterio establecido de autorización judicial".



Así, ha subrayado que "siempre se actúa con criterios epidemiológicos que desde Salud Pública con los especialistas y los expertos en la materia se establecen, se valora", atendiendo también "siempre que se puede" las peticiones que llegan desde las localidades.



"Pero los criterios como primera cuestión son epidemiológicos", ha espetado la vicepresidenta primera de la Junta, que ha añadido que "en segundo lugar siempre se pide la autorización judicial correspondiente", que hasta ahora "siempre ha ido señalando por aquello que se había hecho bien y mostrando aquellos aspectos de mejora que por supuesto" se atenderán, ha dicho.



Finalmente, sobre si con la incidencia acumulada de Covid-19 actual en la región la Junta se plantea medidas de confinamiento más severos, Blanco-Morales ha apuntado que "mientras la crisis sanitaria esté presente estamos obligados todos y cada uno a mantener las medidas de prevención, precaución e higiene, y todas las organizaciones, por supuesto la Junta de Extremadura a la cabeza, a establecer procedimientos, protocolos, criterios para mejorar frente a lo que ya sabemos que es una segunda ola".



Así, ha defendido que la Junta de Extremadura trabaja en esta materia "sin ninguna cesión ni complacencia", sino "todo lo contrario: compromiso de análisis científico, decisiones fundadas con autorización judicial y prospectiva, prevención, precaución, mejora y preparar las contingencias".