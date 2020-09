Los estudiantes celebran el aumento de la flota de autobuses que irá al campus de Badajoz

Rd./Ep.

La Coordinadora Estudiantil de Badajoz y el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura (UEx) han celebrado que han "conseguido" aumentar en 10 los autobuses que irán al campus universitario en la capital pacense, así como que han "logrado" el compromiso del Ayuntamiento de crear tres líneas "lanzadera" a la Universidad y reforzar, además, las ya existentes.

En concreto, según han explicado ambos colectivos en una nota de prensa, tras dos reuniones, una el 1 de septiembre y otra este jueves día 3, han llegado "al acuerdo", en estos encuentros en los que ha participado el concejal responsable de Transporte, Jesús Coslado; el gerente de Tubasa, Julián Pocostales; el gerente de la UEx, Juan Panduro; y el portavoz de la Coordinadora Estudiantil y representante del Consejo de Estudiantes, Hernán Álvarez.

Por su parte, la Universidad de Extremadura hará el esfuerzo de escalonar "aún más" el horario, entrando las facultades con 15 minutos de diferencia, han puntualizado las mismas fuentes.

"Los estudiantes nos mostramos satisfechos, pero en alerta. Hemos conseguido gracias a la presión que se nos escuche, que se sienten con nosotros, y hemos conseguido pasar de 16 autobuses que llegan al campus a 26. Es más que en otras ciudades, pero no sabemos si será suficiente", han apostillado la Coordinadora Estudiantil de Badajoz y el Consejo de Estudiantes de la UEx.

"Además, tenemos que poner todos de nuestra parte. No enfadarnos si pasa un bus delante nuestra y no se para, porque es fundamental que no vayamos apretados. Los buses de Badajoz no se pueden convertir en el Metro de Madrid", ha apuntado Hernán Álvarez, que ha confiado en que "esto funcione" y ha agregado en que "si no, será necesario un plan B y más medidas".

Eso sí, "estaremos pendientes y si las medidas no son suficientes, pediremos más esfuerzo al Ayuntamiento", concluye.

HABRÁ REFUERZOS SEGÚN EL ALCALDE

Preguntado por este asunto en declaraciones a los medios con motivo de su visita al punto de recarga situado junto a Feria Badajoz (Ifeba), el alcalde, Francisco Javier Fragoso, ha insistido en que "ya" ha trasladado esta semana que, desde el consistorio, van a hacer "todo el esfuerzo", que "en su momento" detallarán y "que por supuesto tiene que ver con el refuerzo de líneas".

Al respecto, ha avanzado "incluso" la posibilidad de utilizar otros mecanismos que faciliten la movilidad de los alumnos al campus, y ha mantenido su petición de que "no" se puede "concentrar todas las entradas a la misma hora y que sean horarios que, por ejemplo, coincidan con los normales del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz".

"Al final, si un puente está colapsado, por muchos autobuses que pongamos la gente no va a llegar, porque sigue estando colapsado, entonces lo que yo he dicho es que ni las vías tienen posibilidad de ensanchamiento, ni el número de autobuses puede ser ilimitado", ha hecho hincapié, para incidir en que "evidentemente" van a reforzar "por encima de lo que se hace cualquier otro año" las líneas que tienen que ver con la "máxima utilización, no solo del campus sino en general".

De este modo, ha continuado, intentarán reforzar aquellos puntos que saben que tienen una utilización que hace que los autobuses fueran "excesivamente llenos" puesto que "en estos conceptos del covid nos obliga a tenerlo".

"Tenemos que aportar todos nuestro granito de arena y es lo que yo vine a decir, pero está claro que yo ya anticipé y lo dije creo que fue en la visita a las obras de la Iglesia de Santa Catalina, ya anuncié que claro que va a haber refuerzos", ha recalcado, para reiterar que la flota de autobuses "es la que es" y pueden reforzarlo "para que todos los turnos se incorporen por la mañana en esas horas punta" y "por encima de lo que normalmente se hace", con "alguna otra idea novedosa" en la que están trabajando.

Por último, Francisco Javier Fragoso ha agradecido el diálogo "absolutamente fluido y constante" con la interlocución que el rector de la UEx ha designado, y ha confiado en que, entre todos, van a intentar aportar "granitos de arena" y "en breve" se podrá anunciar "todo el paquete de medidas que se van a llevar a cabo".