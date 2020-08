Guarderías privadas ponen a disposición sus aulas libres para alumnos de 3 a 6 años

Guarderías y Centros de Educación Infantil privados de Extremadura han puesto a disposición de las familias y la Consejería de Educación sus aulas libres para acoger alumnos 3-6 años y aminorar ratios, durante este curso.

De esta forma, y ante la "falta de espacios" en centros sostenidos con fondos públicos, la Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (Aceigex) ha realizado esta propuesta.

"Con el curso a punto de empezar, son muchas las familias que no tienen claras las medidas de seguridad, higiene o ratios de este curso. Los alumnos de 3-6 años no llevarán mascarilla y es muy difícil que guarden la distancia de seguridad debido a su corta edad, por lo que muchas familias no quieren llevar a sus hijos al colegio por miedo a exponerlos a demasiados contactos", ha recalcado la asociación.

Por eso, ha remarcado, son "muchas" las guarderías y centros infantiles de Extremadura que este curso ofrecerán actividades educativas en aulas de 3-6 años, como ya hacen en los periodos vacacionales, para continuar educando a los niños de manera no formal

en entornos menos masificados, con espacios adaptados a estos alumnos y con profesorado con titulación y experiencia en Educación Infantil.

Esta iniciativa, ha explicado Aceigex, repartirá el número de alumnos de 3-6 años en más aulas disminuyendo las ratios y acotando el número de contagios en caso de que haya algún rebrote "sin que suponga un coste extra para la Junta de Extremadura".

Hay que tener en cuenta que la educación entre los 0 y 6 años no es obligatoria, por lo que cada familia puede elegir si prefiere escolarizar a sus hijos, quedarlos en casa o continuar llevándolos a un centro infantil.

Por ello, lo que ha solicitado Aceigex a la Consejería de Educación es que este curso, de "manera excepcional", mantenga las plazas asignadas a los alumnos de 3-6 años en los colegios para que las familias "no se vean forzadas" a elegir entre llevar a sus hijos al colegio y exponerlos a un "elevado número de alumnos" o quedarlos en las guarderías y centros infantiles "con el riesgo de que les quiten la plaza en el colegio que tenían asignado".

"Desde nuestro punto de vista, con esta iniciativa ganan todas las partes porque las familias pueden elegir libremente donde llevar a sus hijos, al tener más aulas disponibles todos los alumnos estarán menos expuestos porque tanto los que van al colegio como a centros infantiles tendrán ratios menos elevadas", ha aseverado.

Asimismo, esta medida, según Aceigex, no supone un gasto extra para la Junta de Extremadura, tanto los colegios concertados como públicos pueden seguir recibiendo la misma asignación presupuestaria puesto que los alumnos mantienen su matrícula y su plaza y, por último, la Junta de Extremadura estaría ayudando al sector de guarderías y centros infantiles a salir adelante "sin ningún coste para ellos", ha aseverado.

Además, al ocupar todas las aulas de los centros privados con alumnos de 3-6 años se podría recuperar a todos los trabajadores de los ERTE y recuperar así el "empleo destruido" en el sector o incluso generar más empleo.

"Hemos de destacar que la gran mayoría del empleo que generamos es empleo femenino, duramente castigado en nuestra región, y buena parte de este empleo se ubica en zonas rurales", ha añadido la asociación.