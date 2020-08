Vara aboga por pactar "fechas y criterios definitivos" sobre la 'vuelta al cole'

Ep/Rd

Así, lo ha subrayado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tras afirmar que actualmente las familias en España están "llenas de dudas" en relación a la vuelta a la escuela, ha defendido que los distintos gobiernos están "obligados a otorgar certezas".

En este sentido, ha abogado porque en las distintas reuniones para abordar tal cuestión previstas la próxima semana "deberá haber acuerdos unánimes, fechas y criterios definitivos", algo para lo que "todos" deberán "renunciar un poco en favor de lo común".



En sendas entradas esta tarde en su cuenta oficial en Twitter, recogidas por Europa Press, Fernández Vara ha rechazado también que en este asunto de la 'vuelta a las aulas' las diferentes autonomías no deberían competir entre ellas "a ver quién da más", sino que las CCAA deberán a su juicio adoptar al respecto "decisiones que los españoles de cualquier lugar puedan entender".



A este respecto, ha considerado que la vuelta a las clases "nos medirá como país y a los políticos como gobernantes"; al tiempo que ha incidido en "lo que la España de las Autonomías se juega en el inicio del curso educativo".



Para Fernández Vara, "sería bueno para que la gente siga creyendo en el Estado de las Autonomías que no compitamos entre nosotros a ver quién da más. Que adoptemos decisiones q los españoles de cualquier lugar puedan entender. La vuelta a clase nos medirá como país y a los políticos como gobernantes".

Asimismo, ha apuntado que su opinión es que "sería bueno que se pactaran unas fechas y unas decisiones entre todos en base a criterios acordados", y ha añadido que entiende que "no debería haber dificultad alguna para consensuarlo", indicando que "como sé que esa es la idea del gobierno y de las CCAA no debería haber dificultad alguna para consensuarlo".



Finalmente, Fernández Vara también ha advertido de "lo que la España de las Autonomías se juega en el inicio del curso educativo", y ha ahondado en que si eso no se entiende es que entonces no se sabe "lo que se está hablando hoy" en los hogares españoles en los que hay niños y docentes.