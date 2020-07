Junta destina 7 millones en ayudas para financiar dotación libros texto y material escolar

La Junta de Extremadura destina 7 millones de euros para financiar la dotación de libros de texto y material escolar de centros públicos y concertados para el próximo curso escolar.



En concreto, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes la convocatoria de ayudas, por importe de 949.612 euros, destinadas a financiar la dotación de libros de texto y de material escolar a centros privados concertados de Extremadura que impartan segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Obligatoria y Educación Especial, para el curso 2020/2021.



Por su parte, el pasado día 8 de junio el DOE publicó la Orden cuyo objeto era el libramiento de fondos a centros públicos de Extremadura que impartan enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial, para la dotación de libros de texto y material escolar y didáctico, para el curso 2020/2021 por importe de 6.050.388 euros.



Así pues, con estas convocatorias se pretende dotar "progresivamente" a los centros de libros de texto y de material escolar, propiciar el "ajuste" entre los materiales del centro y las necesidades del alumnado, desarrollar hábitos de cuidado y respeto en el uso de los mismos, y promover la propiedad social, tal y como informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



En las ayudas para centros concertados, publicadas este viernes, se establecen dos modalidades: Modalidad A, para la adquisición de libros de texto, entendidos como los materiales impresos de carácter duradero, autosuficiente y no fungible, destinados a ser utilizados por el alumnado, y que desarrollan los contenidos establecidos en la normativa vigente.



Se considerarán, no obstante, como tales los materiales correspondientes al primer ciclo de Educación Primaria, aunque no sean reutilizables en años sucesivos, y no se considerarán libros de texto aquellos materiales asociados a los libros de texto que por su naturaleza no puedan ser reutilizados por los alumnos.



Y la Modalidad B, para adquisición de material escolar, es decir, aquellos recursos de carácter fungible necesarios para la adquisición de aprendizajes curriculares relacionados con las diferentes áreas o materias del currículo.



De este modo, serán beneficiarios de estas ayudas los centros privados concertados de Extremadura, que impartan enseñanzas que se relacionan para cada una de las modalidades de ayuda: Modalidad A: Enseñanzas de Educación Obligatoria y Educación Especial; y Modalidad B: Enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil.



Los fondos públicos que reciban los centros educativos serán gestionados por los Consejos Escolares y se destinarán, exclusivamente, a la adquisición de libros de texto y de material escolar.



El alumnado becario, por su parte, dispondrá de forma gratuita, en concepto de préstamo, de los libros de texto y material escolar seleccionados por el centro para los estudios que estén cursando.



DEVOLUCIÓN



Los libros de texto y el material escolar, puestos a disposición del alumnado, serán propiedad de los centros educativos, y se devolverán al centro en caso de traslado del alumno o al finalizar el curso escolar. Los centros educativos se responsabilizarán del cuidado y custodia de los libros y del material adquirido.



También serán responsables de la gestión de la devolución de los libros y los tendrán a disposición del alumnado para cursos posteriores.



El Consejo Escolar arbitrará las medidas necesarias para responsabilizar al alumnado en el uso adecuado de los libros entregados. Para ello, los centros incorporarán en su reglamento de organización y de funcionamiento las normas de utilización y conservación de los libros de texto, así como las medidas que corresponderían en caso de deterioro, extravío o no devolución.



El alumnado está obligado a usar correctamente los libros entregados y devolverlos en buen estado al centro, una vez finalizado el curso escolar o en caso de traslado. El deterioro culpable, así como el extravío, supondrá la obligación de reponer el material deteriorado o extraviado, por parte de los representantes legales del alumnado.



Los padres, madres o tutores legales del alumnado cumplimentarán el modelo de solicitud y lo presentarán en la secretaría del centro, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de mañana día 4 de julio.



La cuantía establecida por alumno o alumna becario será de 120 euros, para Educación Primaria y, 150 euros, para Educación Secundaria Obligatoria y Especial.



En cuanto a las cuantías máximas a conceder a cada centro educativo por el concepto de material escolar, éstas se calcularán teniendo en cuenta el número total de alumnos prestatarios del centro matriculados en segundo ciclo de Educación Infantil. La cuantía establecida por alumno becario será de 30 euros.



FONDOS A CENTROS PÚBLICOS



Asimismo, la orden publicada el pasado día 8 de junio tiene por objeto el libramiento de fondos a centros públicos de Extremadura que impartan enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial, para la dotación de libros de texto y material escolar y didáctico, para el curso 2020/2021, para lo que se ha destinado 6.050.388 euros.



Los libramientos de fondos serán solicitados por los Consejos Escolares de los centros en el correspondiente proyecto de necesidades se dirigirá a la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, en un plazo de 30 días hábiles contados desde el día 9 de junio, es decir, hasta el 20 de julio.



Igualmente, los centros educativos que inicien su actividad en el curso 2020/2021 podrán presentar sus peticiones y documentación hasta el próximo 30 de septiembre.



En el caso de los libros de texto, las cuantías máximas a librar a cada centro educativo, por el concepto de libros de texto se calcularán teniendo en cuenta el número total de alumnos becarios del centro. Por su parte, la cuantía establecida por alumno becario será de 120 euros, como máximo, para Educación Primaria y, 150 euros, como máximo, para Educación Secundaria Obligatoria.