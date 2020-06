Ciencia Ciudadana para una Ciudadanía Ambiental, nuevo proyecto de la UEx

La Universidad de Extremadura (UEx) participa en un proyecto europeo cuyo objetivo es observar el impacto que tienen las actividades de ciencia ciudadana sobre el seguimiento de aves en el desarrollo de la ciudadanía ambiental en la sociedad.

En concreto, se trata de un estudio que tiene como punto de partida la manera en la que el compromiso ciudadano con la investigación y la innovación puede mejorar a la ciudadanía.

Así pues, una de las líneas atractivas de trabajo que ofrece el Programa Marco de Investigación e Innovación en Europa, Horizonte 2020 es el programa "Ciencia con y para la Sociedad".

Los proyectos van encaminados a fomentar una investigación cercana y a la escucha de las expectativas y preocupaciones de los ciudadanos y de la sociedad civil, de acuerdo con el principio europeo de "Investigación e Innovación Responsable".

A su vez, el proyecto titulado EnviroCitizen, Ciencia Ciudadana para una Ciudadanía Ambiental, liderado por el investigador Finn Arne Jörgensen de la Universidad de Stavanger en Noruega, será llevado a cabo por un consorcio de siete universidades, entre ellas, la Universidad de Extremadura, según informa la propia institución universitaria en una nota de prensa.

En este sentido, la profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y miembro del Instituto Universitario de Investigación de Lingüística y Lenguas Aplicadas (LINGLAP), Diana Villanueva Romero, será la encargada de ejecutar la misión que corresponde a la UEx en este proyecto.

Concretamente, la UEx va a llevar a cabo dos misiones fundamentales. Por un lado, la realización de un estudio a partir de entrevistas y encuestas sobre cuáles son las actividades de ciencia ciudadana que se están llevando a cabo relacionadas con el seguimiento de aves en Extremadura.

Tendrán en cuenta datos de población, como el género, grupo étnico, si es población inmigrante y el contexto socioeconómico. Según Diana Villanueva, esta primera parte va a constituir a su vez una fuente de información importante para ver hasta qué punto esas actividades contribuyen al fomento de una ciudadanía ambiental y por qué.

En la segunda fase se van a diseñar materiales formativos y actividades de ciencia ciudadana relacionadas con el seguimiento y observación de aves dirigidas a los jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y 14 años.

"Nuestro objetivo es relacionar cómo la ciencia ciudadana aplicada al seguimiento de aves puede transformar mentes, conciencias y actitudes", explica la investigadora Diana Villanueva, perteneciente al grupo de investigación GIECO de la Universidad de Alcalá y al grupo CILEM de la UEx.

Los investigadores de este proyecto pertenecen todos a un "novedoso" campo de estudio, las humanidades ambientales.

"Este ámbito de trabajo es totalmente interdisciplinar, en el que participan, como es el caso de este proyecto, historiadores, antropólogos, filósofos, especialistas en estudios literarios y culturales".

Su objetivo principal es estudiar de qué manera las humanidades pueden contribuir a solucionar o aportar luz a la crisis ambiental, cuáles son los valores que nos mueven, cómo se narra o se cuenta la crisis y cómo explicar las soluciones.

"Queremos potenciar el despertar de la conciencia ambiental. Es una aproximación interesante y complementaria del trabajo que se lleva a cabo desde otras ramas de la ciencia", afirma la investigadora de la UEx.

TRES AÑOS

En un plazo de tres años, el proyecto pretende analizar la evolución de la implicación ciudadana en actividades de ciencia ciudadana sobre seguimiento de aves.

Asimismo, evaluará la manera en que los ciudadanos, a través de actividades de ciencia ciudadana sobre seguimiento de aves, adquieren destrezas características de la ciudadanía ambiental y las ponen en práctica.

Y, por último, desarrollará intervenciones comunitarias innovadoras diseñadas para enriquecer programas existentes de ciencia ciudadana sobre seguimiento de aves con el fin de cultivar la ciudadanía ambiental en el futuro.

Cabe destacar que además de la Universidad de Extremadura, participan en el proyecto: University of Stavanger (Noruega), Under and Tuglas Literature Centre (Estonia), Cyprus Center for Environmental Research and Education, Cyprus (Chipre), New Europe College (Rumanía), Radboud University (Países Bajos), Swedish University of Agricultural Sciences (Suecia).

Los datos y materiales que produzcan durante la ejecución del programa se publicarán en las siete lenguas del proyecto: noruego, estonio, griego, holandés, rumano, sueco y español.