'Vive la noche en Badajoz 2020' programa más de un centenar de actividades para jóvenes

El programa 'Vive la noche en Badajoz 2020' que organiza cada año la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de la capital pacense ha programado para este verano más de un centenar de actividades dirigidas a los jóvenes de 13 a 30 años.



Las actividades se desarrollan todos los fines de semana y en periodo vacacional durante los meses de julio a septiembre de forma gratuita, y han tenido que ser adecuadas respecto a anteriores ediciones, así como los espacios en los que se desarrollan, con motivo de la pandemia del Covid-19.



El concejal de Juventud, Juancho Pérez, ha presentado este programa en una rueda de prensa telemática en la que, en nombre de dicha concejalía, se ha solidarizado con todas las familias y las víctimas de "esta terrible pandemia" y ha pedido: "por lo menos que nos digan la verdad respecto a la cantidad de familias que está padeciendo esta tragedia".



Sobre el programa 'Vive la noche', ha valorado que se ha convertido en un "referente" en el suroeste español y portugués al reunir aproximadamente más de 100 actividades, y ha sostenido que el "secreto" tanto de 'Vive la noche' como de 'Vive el verano', este último más centrado en el público infantil, "principalmente está en la gestión", dado que desde la Concejalía de Juventud reciben y recopilan las solicitudes presentadas por diferentes asociaciones juveniles.



Estas últimas, ha explicado, son las que proyectan los talleres, que son valorados desde la Concejalía para que formen parte del programa, de manera que se permite que el número de actuaciones sea "elevadísimo", y respecto a lo cual ha reconocido que "es prácticamente imposible" que un ayuntamiento pudiera hacer este programa "si no fuera por esa gestión" en la que también es "muy importante" la autogestión que realizan las propias asociaciones.



"Ese es el corazón de este fantástico programa, conseguimos que las asociaciones, que el asociacionismo en Badajoz, que es un caballo de batalla que es muy difícil de dinamizar, poco a poco siga funcionando y sean los propios jóvenes los que quieran organizar sus actividades", ha sostenido, junto con que este tipo de gestión también favorece que los chavales que tienen "alguna inquietud" se acerquen a las asociaciones "que le responden a esa inquietud" y, utilizando un símil deportivo, que se genere "cantera" para las asociaciones.



CONSECUENCIAS DEL COVID-19



El edil de Juventud ha hecho hincapié en que, como consecuencia del Covid-19, se ha tenido que producir una "adecuación" tanto de las actividades como de los espacios, sobre lo cual ha puesto como ejemplo que "normalmente en un año normal" tanto en 'Vive la noche' como en 'Vive el verano' a finales de marzo estaría "todo cerrado".



No obstante, han tenido que "descartar y modificar muchas cosas" para que los jóvenes de 13 a 30 años puedan disfrutar de este programa de ocio saludable nocturno que en esta próxima edición incluye talleres, actividades deportivas en La Granadilla o en barrios y pedanías o el X Festival de Cinexpress.



A este respecto, ha invitado a que participen en las distintas actividades y de la capital pacense todos los jóvenes de Badajoz, de Extremadura y del Alentejo portugués, y ha destacado que las más demandadas suelen ser aquellas relacionadas con las aventuras, los deportes de agua o con parques de atracciones, aunque estas últimas "este año evidentemente se han tenido que modular mucho y que regular muchísimo" para adecuarse a los aforos permitidos.



Juancho Pérez ha detallado que todas las inscripciones se pueden hacer a través de internet a partir de este martes, día 16, y que el programa se desarrollará en julio, agosto y septiembre con 218.068,72 euros de presupuesto y actividades nuevas como ruta en camello, juegos de rol, fortnite, ruta en buggy, piloto por un día o un taller dedicado a los jóvenes arqueólogos.



Todo ello con el objetivo de que los jóvenes se diviertan y aprendan a disfrutar de la noche "de otra manera", ante lo cual les ha pedido que no hagan botellón y que practiquen las actividades de 'Vive la noche' porque "seguro" les va a "merecer la pena".



Así, ha continuado, otras propuestas son salto en paracaídas, descenso de barranco, puenting, multiaventura en Alange, buceo, escalada o pilotar un yate, dentro de este programa que cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas, y al que este año se han presentado 34 entidades con 209 proyectos.



A preguntas de los periodistas sobre cómo ha afectado el Covid-19 al programa, el edil ha comentado que en "líneas generales" no se ha visto reducido el número de actividades, sino que se han "adecuado" al tener en cuenta medidas como el distanciamiento social, así como que se descartan los espacios cerrados como Feria Badajoz (Ifeba) al generar problemas con los aforos, que dependen en todo caso del tipo de actividad.



Por otro lado e interpelado por el programa 'Vive el verano', Pérez ha adelantado que "en principio" se celebrará en agosto y que están haciendo también "cambios significativos" que se darán a conocer en cuanto los tengan "cerrados".