PIDE convoca al personal docente extremeño a secundar una huelga contra los "recortes"

Convocatoria para todas las enseñanzas no universitarias de la región, así como concentraciones reivindicativas, con el fin de protestar tanto por la vuelta a las aulas el día 1 de junio como por las últimas propuestas de la administración educativa de "recortes de plantillas".

Para PIDE, son "inadmisibles para un sistema de enseñanza público, que supondrán daños irreparables y generarán carencias en el sistema público de educación".



El motivo de la huelga es rechazar la vuelta a las aulas en los centros educativos "sin garantizarse la salud del personal docente" frente a la Covid-19 por la Consejería de Educación y Empleo, la cual "no ha dotado de EPIs a todos los docentes ni de equipos de protección colectiva a todos los centros educativos para asegurar la protección tanto entre trabajadores como entre trabajadores y público".



"No se garantiza la adecuada limpieza e higienización en todos los centros de trabajo", incide el sindicato, que añade también que la configuración de los centros educativos, su estado y sus características habitacionales "no garantizan las adecuadas distancias interpersonales o sociales de seguridad mínimas establecidas".



Asimismo, PIDE anuncia que convocará una primera concentración el día 10 de junio a las 11,00 horas en la puerta principal del edificio III Milenio en Mérida (Avenida Valhondo s/n) "salvaguardando todas las medidas de seguridad tales como el uso de mascarillas y separación interpersonal de dos metros".



Con la concentración, el sindicato trata de protestar contra la vuelta a las aulas en junio "sin garantizar plenamente la salud de los docentes", así como rechazar "la reducción de las plantillas docentes, que provocará que muchos profesores se queden sin plaza, sobre todo los docentes interinos".



También busca rechazar el aumento de horas lectivas, así como el aumento de las ratios, que conllevará "una dificultad de atención a los alumnos"; y tratará de mostrar su oposición al "incumplimiento" de la reducción horaria de los docentes mayores de 55 años, además de criticar con la convocatoria la "suspensión" de la subida salarial del 2 por ciento a los empleados públicos.



Además, PIDE considera que la consejera de Educación, el secretario general y el secretario general de Educación deberían presentar su dimisión, o ser cesados "cuanto antes" por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.