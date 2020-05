Oposición critica regreso a aulas y PSOE recalca que no es vuelta "generalizada"

Ep

Los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han criticado el regreso a las aulas a partir del 1 de junio, mientras que el Grupo Parlamentario Socialista ha recalcado que no es una vuelta "generalizada", sino de carácter voluntario y solo para tutorías o repaso.

Así se han mostrado los grupos parlamentarios en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, ante el anuncio de la Junta de que la vuelta a las aulas este lunes se centrará de forma presencial en la tutoría, orientación, repaso y preparación de pruebas finales de evaluación, promoción o titulación; y, será siempre de carácter voluntario para el alumno, que deberá confirmar su compromiso de asistencia.

En su turno, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha remarcado que no se está planteando una vuelta a las aulas "generalizada", además de valorar que la Junta ha puesto "por encima de todo" la seguridad de niños y profesores.

Así ha explicado que se ha optado por tener la oportunidad de poder asistir a tutorías teniendo en cuenta que se ha seguido las clases por Internet y el alumnado pudiera tener dudas y necesitar una atención "individualizada y voluntaria".

Esta posibilidad se desarrollará, ha insistido, con garantías de seguridad y con el objetivo de que no haya alumnado de "de primera" y "de segunda", además de para contribuir a que "nadie se quede atrás" y no tenga la sensación de que hay conceptos que no han aprendido.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular Cristina Teneiente, ha considerado que la apertura de las aulas es una "auténtica temeridad", además de una "improvisación" y una "contradicción sobre lo que se dijo la semana pasada".

Así, ha aseverado que los docentes extremeños no pueden soportar "más improvisaciones", ya que se está "maltratando" al empleado público, además de añadir que no se puede mantener una posición que hoy sea ésta y mañana otra.

De esta forma, Teniente ha añadido que esta medida es, en su opinión, un "paso más en el caos" en el que está sumida la educación en Extremadura.

En el turno de Ciudadanos, su portavoz, Cayetano Polo, ha considerado que los docentes y profesionales de la educación tienen razones "más que justificadas" para no volver a las aulas.

De este modo, ha manifestado que su partido comparte la "preocupación" de los sindicatos y profesionales docentes ante la apertura de las aulas.

No podemos poner en riesgo a un colectivo "tan numeroso e importante" con éste sin antes garantizar que van a poder desarrollar su labor con la mayor seguridad posible.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha mostrado partidaria de la vuelta a las clases pero con todas las medidas de seguridad, ya que el derecho a la educación es un derecho fundamental.

En su opinión, la educación online está "agravando más" las desigualdades entre el alumnado, y no solo por la brecha digital sino por la brecha socioeconómica.

Y, ha recalcado que "éso no se palia con una tarjeta de datos o una tablet, eso se palia con la educación presencial y con un docente que atienda al menor número de alumnos".