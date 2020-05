Las plazas en 40 centros de Infantil de la Junta deberán solicitarse del 19 al 28 de mayo

Las familias que quieran solicitar plaza escolar para el alumnado del primer ciclo de Educación Infantil, de cero a tres años, en algunos de los 40 centros de Educación Infantil dependientes de la Consejería de Educación y Empleo para el curso 2020/2021, deberán hacerlo del 19 al 28 de este mes de mayo, mediante una única solicitud telemática a través de la Plataforma Rayuela.



En concreto, el proceso de admisión del alumnado será telemático mientras que esté en vigor el estado de alarma o se permita la apertura de los centros para trámites administrativos, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Así se recoge en el nuevo calendario del procedimiento de admisión del alumnado del primer ciclo de Infantil publicado este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), que sustituye al publicado con anterioridad a la declaración del estado de alarma.



De este modo, el proceso se inicia mediante tramitación electrónica, cumplimentando la solicitud a través de Rayuela y, como en el caso del procedimiento general de admisión, se hará mediante una declaración responsable, sin aportar documentación.



Los documentos se aportarán en cuanto se pueda pasar a la tramitación presencial y deberán corresponderse con los datos presentados en la solicitud telemática, ya que de no ser así, se perderá la puntuación asignada por el criterio de prioridad y, en su caso, la plaza asignada, apunta el Ejecutivo regional.



A este respecto, añade que aquellas personas que no dispongan de medios electrónicos podrán acudir a los puntos de atención al usuario que se determinen, donde se les ayudará a tramitar sus solicitudes.



Las plazas vacantes y los listados de admitidos y excluidos se publicarán en el Portal de Escolarización o en las webs de los centros si fuera posible.



Además, las familias podrán seguir el estado de la admisión del alumnado a través de la Secretaría Virtual de Rayuela, a la que se incorporará un tutorial del procedimiento para las personas solicitantes que no sean usuarios de la plataforma.



CALENDARIO



De acuerdo a los plazos fijados en el calendario, del 19 al 28 de mayo será el de presentación de solicitudes de admisión y el 25 de junio se publicará la relación provisional de puntuaciones y las listas de espera y excluidos.



Tras los plazos fijados para presentar reclamaciones, las listas definitivas de alumnado admitido, excluido y en lista de espera se publicarán el 13 de julio.



Los 40 centros de Educación Infantil dependientes de la Consejería de Educación y Empleo, que tienen capacidad para un total de 3.832 alumnos y alumnas, ofertan 1.650 plazas, de las que 307 son para niños y niñas de menos de 1 año; 750 ,para 1-2 años, y 593, para 2-3 años. Las plazas ofertadas son las que resultan tras reservar las destinadas al alumnado que pasa del curso anterior, a alumnado con necesidades educativas especiales y las de urgencia social.