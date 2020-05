Castells pide a CCAA que calculen coste de reducir precios universitarios el próximo curso

Ep

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha pedido a las comunidades autónomas que calculen el coste que les supondría reducir el próximo curso el precio de la primera matrícula de Grado para valorar con el Ministerio de Hacienda la viabilidad de esta medida.



Así lo ha explicado Castells este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados, que ha comenzado después de que el ministro haya mantenido una reunión telemática con las comunidades en la Conferencia General de Política Universitaria.



En esta reunión, Castells ha propuesto reducir el coste de la matrícula a las cifras de 2011 y consensuar un precio máximo en toda España. Esta medida supondría una pérdida de ingresos que deberían compensar las comunidades autónomas, que en los próximos días calcularán el impacto económico que conllevaría esta rebaja de los precios universitarios .



Según ha explicado Castells en el Congreso, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero requiere estas cifras para compensar presupuestariamente a las comunidades. "No me han dicho que sea imposible, pero necesito el numerito", ha asegurado Castells. "Al trato que hemos llegado con las comunidades es que me dan un numerito y yo hablo con Hacienda para ver hasta dónde podemos llegar", ha añadido.



Según fuentes del Ministerio de Universidades, la propuesta de Castells ha tenido "buena acogida" entre los representantes autonómicos que han participado en la Conferencia General de Política Universitaria.



El departamento de Castells asegura que durante la reunión virtual se ha producido "un cordial y constructivo intercambio de pareceres que continuará en los próximos días para intentar llegar a una fórmula de consenso" entre el Gobierno y las comunidades.



El objetivo del Ministerio es reducir este primer año las tasas de primera matrícula de Grado, para continuar en próximos cursos rebajando progresivamente el resto de las tasas de Grado y tasas de las enseñanzas de Máster, apuntan desde Universidades, hasta recuperar los precios por crédito que existían en el curso 2011-2012. Desde entonces, asegura el Gobierno, el precio medio se ha encarecido un 17 por ciento.



Con ese propósito, este pasado martes se aprobó en el Consejo de Ministros la derogación del sistema de horquillas para precios públicos de matriculación en las enseñanzas universitarias implantado en 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy, que suponía un escollo, según Universidades, "para poder trabajar con todas las comunidades autónomas una bajada progresiva de las tasas a niveles previos a 2011 que beneficie al estudiantado y su acceso a la universidad".



Otro de los objetivos que se marca el departamento de Castells es armonizar el coste de la universidad para los estudiantes ante la disparidad actual de precios entre comunidades autónomas. "Esta desigualdad territorial en la fijación de precios públicos también genera problemas de equidad en el acceso a los estudios universitarios", afirman desde el Ministerio.



Según los datos oficiales, en el curso 2019-2020 el precio medio del crédito universitario de Grado en primera matrícula es de 17,03 euros, aunque oscila entre comunidades.

Mientras en Cataluña o Madrid se supera esta media, Andalucía o Galicia mantienen precios más bajos que el resto de regiones.