Junta apoya que empresas transporte escolar trasladen jornaleros a producciones agrícolas

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, en colaboración con las consejerías de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, y de Movilidad, Transporte y Vivienda han aunado esfuerzos para que funcionen 47 rutas de transporte que trasladan a jornaleros desde 26 localidades extremeñas a las principales zonas de producción frutícola. Está previsto que trasladen a unas 700 personas.



Para ello, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio ha hecho previamente un sondeo entre los alcaldes, cooperativas y organizaciones agrarias, para hacer una previsión de las zonas y de las personas que podrían utilizar el servicio.



Seguidamente, la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda ha elaborado la planificación de rutas y, finalmente, la Consejería de Educación y Empleo ha seleccionado a las empresas que están efectuando los traslados.



Son empresas que estaban prestando el servicio del transporte escolar que, debido al decreto del estado de alarma y la suspensión de las clases presenciales, ahora no estaban trasladando a los escolares. Por lo tanto, van a cubrir otras necesidades de traslado de personal que resulten necesarias por la situación originada por la crisis sanitaria derivada del Covid-19.



En definitiva, tal y como informa la Junta en una nota de prensa, se trata de una ampliación de contrato que "está recogida legalmente".



Cabe destacar que el Decreto- Ley 3/2020, contempla una ampliación del objeto del contrato de transporte escolar para todas las empresas adjudicatarias del Acuerdo marco de transporte, al entender que todos los contratos están en vigor y no se encuentran suspendidos.



En este sentido, las empresas de transporte han dispuesto de cinco días naturales para manifestar su disconformidad, en caso de no estar conforme con esta ampliación del objeto del contrato. No obstante, ninguna lo ha hecho y "todas se han mostrado disponibles".



Esta medida, que está sufragada por la Consejería de Educación y Empleo, dispone que el servicio tanto para trabajadores como para contratistas agrícolas sea gratuito y, para evitar contagios en los autobuses, las empresas de transporte tienen que garantizar que sólo se ocupa un tercio de la capacidad de los vehículos.



Es el aforo máximo que, para evitar contagios y por la seguridad de los viajeros y de los conductores, ha fijado la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.