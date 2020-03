Los doce jóvenes becados en Bruselas por la Diputación de Cáceres continúan su formación

Los doce jóvenes que han recibido una 'Beca Europa' concedida por la Diputación de Cáceres continúan su formación de forma no presencial en Bruselas. Cuatro han regresado a Extremadura y el resto, ocho de ellos, continúa en sus domicilios belgas desde donde siguen el desarrollo de la beca a través de la conexión telemática.



Así pues, ante la situación actual provocada por la pandemia del Covid-19 todos los jóvenes están llevando a cabo sus planes mediante teletrabajo, una medida que ha sido adoptada por todas las entidades de acogida que forman parte del programa.



En concreto, todos ellos comenzaron el periodo de prácticas el pasado 25 de noviembre y finalizarán las mismas el próximo 25 de mayo. En total seis meses de experiencia donde además de sus labores en las distintas entidades, están recibiendo píldoras formativas sobre asuntos de contexto europeo.



En este sentido, han desarrollado seis sesiones presenciales, una en Cáceres anterior a su partida y cinco en Bruselas (una cada mes). La sesión formativa de abril se llevará a cabo de forma virtual y la correspondiente al mes de mayo se decidirá en función de cómo se desarrollen los acontecimientos.



La última parte del programa consistirá en poner en práctica sus conocimientos en empresas situadas en la provincia. De esta forma, la Diputación de Cáceres trabaja "no solo en la cualificación y profesionalización de los jóvenes sino también en el retorno de talentos a Extremadura ayudando a desarrollar las potencialidades de cada territorio", según informa la institución provincial cacereña en una nota de prensa.



El programa 'Diputación Europa' esta destinado a jóvenes desempleados con titulación universitaria, formación profesional de grado superior o certificado de profesionalidad nivel 3 en materias relacionadas con la gestión de los asusto europeos.



Los beneficiados en esta primera convocatoria han sido Javier Delgado Chacón, Jaime Flores Luján, Alejandro Peña Calero, Antonio Salvador Calvo -que ya han regresado a España-, María del Carmen Caro Moreno (que se espera regrese en próximas fechas), y Luis González Sánchez, Víctor Mariño Puertas, Sara Miguel Salado, Martín Palomino Antolín, Lucas Rodríguez Marcos, Alba Santano Serán y Guillermo Yunquera Núñez.



ENTIDADES DE ACOGIDA Y PLANES DE TRABAJO



Así, María del Carmen Caro Moreno, de Turismo y Protocolo está acogida en la European Volunteer Centre (EVC), Red europea de más de 60 organizaciones dedicadas a la promoción y el apoyo a voluntarios en Europa. A través de esta red, se trabaja de forma conjunta para promover y apoyar el voluntariado a través de la promoción, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades y capacitación.



Javier Delgado Chacón, de Derecho y Relaciones Internacionales, se encuentra desarrollando su labor en MUST & Partners, consultoría de asuntos públicos que evalúa los riesgos y las oportunidades de la legislación europea, desarrolla análisis de escenarios políticos y diseña estrategias de lobby y comunicación.



Jaime Flores Luján, del área de Mercado Internacional y Finanzas, y Alejandro Peña Caler, de Magisterio y Comunicación Audiovisual, han sido acogidos por European Fruit and Vegetables Trade Association (EUCOFEL), asociación que defiende, representa y promueve las frutas y hortalizas europeas. Actúa como enlace entre grupos sectoriales y los responsables políticos de las instituciones europeas, dando voz al sector europeo de frutas y hortalizas.



Luis González Sánchez, del sector del Turismo y Restauración, está becado en European Centre for Economic Policy Analysis and Affairs (ECEPAA), organización belga sin ánimo de lucro especializada en los campos de investigación, educación, juventud, migración, emprendimiento, cultura e inclusión social.



Víctor Mariño Puertas, de Administración y Dirección de Empresas, desarrolla su trabajo en Atrevia, empresa de Comunicación y Posicionamiento Estratégico, con oficinas en 15 países y 400 profesionales, de 30 nacionalidades y perfiles multidisciplinares. Aportan soluciones integrales en más de 20 áreas de especialización, desarrollan conocimiento a través de la investigación en colaboración con centros de talento, y publican estudios, informes y libros de las últimas tendencias en Comunicación.



Sara Miguel Salado, de Comunicación Audiovisual y Acción Humanitaria Internacional ha sido acogida en Former Members Association (FMA), asociación que reúne a antiguos miembros del Parlamento, ofreciéndoles un foro para reuniones, debates y eventos culturales, científicos y sociales. Además, promueve las relaciones entre antiguos miembros y miembros actuales del Parlamento Europeo mediante la creación y el funcionamiento de una red de información.



Martín Palomino Antolín, de Derecho y Administración de Empresas está en Europa-insights, una entidad que trabaja con organizaciones y clientes en temas ligados a la innovación y derecho de propiedad intelectual. Mientras, Lucas Rodríguez Marcos, de Relaciones Internacionales desarrolla su beca en Creative District, consultoría que apoya a organizaciones públicas y privadas en el diseño e implementación de proyectos culturales.



Antonio Salvador Calvo, de Magisterio y Comunicación Audiovisual trabaja en CUMEDIAE, agencia de Comunicación que apoya la colaboración dentro de las industrias creativas en Europa. Alba Santano Serván, especialista en Turismo, está en Association Bureau-Visit Brussels, organismo público de orientación y apoyo informativo a asociaciones que deseen establecerse en Bruselas y a todas aquellas que ya están presentes en la ciudad.



Y Guillermo Yunquera Núñez, de Trabajo Social y Cooperación Internacional disfruta de su beca en CONEXX-Europe, entidad sin ánimo de lucro que promueve acciones de cooperación entre actores de Europa, América Latina y otras regiones facilitando soluciones innovadoras para un desarrollo sostenible.