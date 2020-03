CCOO pide a la Junta que reactive sistema sustituciones de profesores pues actividad sigue

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) de Extremadura exige a la Consejería de Educación de la Junta que reactive los llamamientos telemáticos y adjudique todas las sustituciones pendientes de profesorado.

CCOO afirma, también, que la última adjudicación de profesorado interino, ocurrida el pasado jueves 12 de marzo, que supuso la incorporación a los centros educativos de los docentes adjudicados el viernes 13, tomando posesión de sus puestos y realizando sus tareas docentes, se vio interrumpida por una comunicación que llegó el mismo viernes 13 a los afectados, en la que se les transmitía la decisión de la consejería de invalidar esos nombramientos.

Así, la federación, una vez tuvo conocimiento de estos hechos, contactó con la directora general de Personal Docente, quien manifestó "desconocer" este asunto y mostró su "sorpresa".

Ha insistido también en que, desde hace más de una semana, en que se les facilite el número total de docentes afectados por esta medida, que considera de "muy dudosa legalidad", sin haber obtenido respuesta por parte de la Consejería de Educación.

En este sentido, apunta que a día de hoy, no tiene constancia de que se haya restituido en sus puestos a esos docentes ni de que los docentes titulares hayan vuelto a sus puestos, por lo que, ante la falta de "colaboración" por parte de la Administración, dice que no le queda otra que "suponer que las materias afectadas por esas bajas y ceses no están siendo atendidas por nadie y se está vulnerando el derecho a la educación de los alumnos afectados".

CCOO entiende en esta línea que la Consejería de Educación tiene la obligación de "velar por la igualdad de oportunidades de todo el alumnado extremeño, sin excepción, garantizando que todos los alumnos y alumnas reciban la formación correspondiente en todas las materias del currículo".

Finalmente, insiste en que es "imprescindible" restituir con carácter "inmediato" a los docentes "irregularmente cesados" y que el sistema de adjudicación de sustituciones del profesorado "vuelva a reactivarse con objeto de cubrir las bajas que se produzcan".