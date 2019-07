La UEx recibe siete sellos de calidad internacional Euro-Ace

La Universidad de Extremadura (UEx) ha recibido siete sellos de calidad EURO-ACE durante la III Jornada sobre los Sellos Internacionales de Calidad y su desarrollo en España y Latinoamérica, que organiza la ANECA junto al Instituto de la Ingeniería de España.

En concreto, el acto se desarrolló en la sede del Instituto de la Ingeniería de la Empresa, en Madrid, en el que la UEx se ha situado entre las cinco primeras universidades nacionales que han obtenido el mayor número de sellos de reconocimiento europeo.

Cabe destacar que el Sello Internacional de Calidad en Ingeniería EUR-ACE está promovido por la European Network for the Accreditation of Engineering Education y "acredita internacionalmente la alta calidad de la formación del título de acuerdo con los estándares de la Unión Europea", según informa la UEx en una nota de prensa.

De este modo, la Universidad de Extremadura ha recogido siete certificados correspondientes a las titulaciones de Graduado en Ingeniería Eléctrica; Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática; Graduado en Ingeniería Explotaciones Agropecuarias; Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural; Graduado en Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería; Graduado en Ingeniería Mecánica, y Graduado en Ingeniería de sonido e Imagen en Telecomunicación.

Así, según explica, la obtención de los Sellos Internacionales de Calidad garantiza que el título "cumple los criterios de calidad establecidos más allá de sus fronteras", que han sido acordados por agencias internacionales de aseguramiento de la calidad en educación superior, basándose en estándares internacionales reconocidos por empleadores de Europa.

También reconoce la calidad del título "dentro y fuera del país donde se imparte", por lo que supone "un incentivo para potenciales estudiantes para elegirlo", ya que esta acreditación ofrece información fiable sobre la calidad de los títulos que obtienen un Sello Internacional de Calidad.

En estas jornadas han participado personalidades destacadas de los distintos agentes de interés implicados en la evaluación de los tres sellos y su desarrollo, como son el secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, José Manuel Pingarrón; el director de la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad, Aneca, José Arnáez; el presidente del Instituto de Ingeniería de España, Carlos del Álamo.

También han asistido el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática, Juan Pablo Peñarrubia; el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática, Eduardo Peris, y el editor de la Real Sociedad Española de Química, Miguel Ángel Sierra.

Finalmente, en el acto se han entregado los certificados a los títulos de Grado y Máster que han obtenido los sellos de reconocimiento europeo de EUR-ACE de Ingeniería, Euro-Inf de Informática y Eurolabels de Química en las convocatorias 2017 y 2018.