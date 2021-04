CSIF-Extremadura irá a Madrid para reclamar mejoras en ley función pública penitenciaria

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se sumará el próximo 22 de abril a las movilizaciones convocadas en Madrid para exigir al Ministerio del Interior que incorpore al borrador de la Ley de la Función Pública Penitenciaria las mejoras pendientes que el sindicato lleva reclamando desde 2018.

A través de una nota de prensa, la organización sindical destaca la "urgencia" de concretar la nueva ley, con el fin de resolver "algunas de las carencias" que aquejan a los centros penitenciarios de Badajoz y Cáceres, como son la "falta de personal" incluida el área sanitaria, y las "agresiones" a los funcionarios.

En este sentido, CSIF considera que el borrador que plantea el ministerio es un documento "totalmente vacío, que no contempla plazos ni una memoria económica definida", por lo que no avalará con su firma el actual borrador de la ley, no lo apoyará "ante ningún grupo parlamentario y no lo defenderá".

Eso sí, el sindicato apuesta por que la Ley salga adelante, pero "no a cualquier precio", por lo que CSIF "no va a ser cómplice de una norma con la que la administración pretende lavarse la cara, pero sin mejorar, modernizar ni solucionar los graves problemas" en el ámbito de las instituciones penitenciarias en Extremadura.

Y es que el borrador de la ley, entre otras cuestiones pendientes, "no detalla aspectos importantes" como los plazos para el reconocimiento del personal de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad, el principio de indemnidad o la defensa jurídica del personal penitenciario.