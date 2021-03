Ecologistas en Acción critica el "abandono" de las vías pecuarias por parte de la Junta

Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado un informe sobre el estado de las vías pecuarias extremeñas en el 26º aniversario de su Ley básica, que muestra una imagen de "precariedad y abandono" de estos espacios patrimoniales producto de la "pasividad" de la Junta de Extremadura.

Concretamente, un estudio realizado sobre las tres principales Cañadas Reales de la región que, "sin ser un análisis exhaustivo", ha permitido detectar 1.411 ocupaciones que afectan a una superficie de 719 hectáreas. Se trata de unos datos que la asociación considera "extrapolables" al resto de cañadas menores, cordeles, veredas y coladas.

Por ello, en este 26º aniversario de la aprobación de la Ley de Vías Pecuarias estatal, la asociación reivindica que se actúe "urgentemente" para revertir la actual situación y evitar que se desaprovechen los "millones de euros invertidos en su deslinde y amojonamiento".

A su vez, la Comunidad Autónoma de Extremadura cuenta con más de 7.000 kilómetros de Vías Pecuarias, que suponen una superficie de 30.000 hectáreas, pero "solo una parte de ellas están deslindadas y/o marcadas sobre el terreno con hitos y mojones", según informa la organización en una nota de prensa.

Igualmente, Ecologistas en Acción reconoce que en los últimos años se ha realizado un "gran esfuerzo" para deslindar y amojonar las Vías Pecuarias en Extremadura, invirtiéndose en ello varios millones de euros de fondos europeos, pero "continúan apareciendo diferentes afecciones que impiden o dificultan el libre tránsito de las cabezas de ganado por estos terrenos públicos, o la práctica de actividades compatibles y complementarias en este patrimonio público".

Al mismo tiempo, a través de un análisis de fotointerpretación, llevado a cabo junto a la empresa NaturGIS, se ha tratado de contrastar si la recuperación administrativa de estos espacios, realizada a través de deslindes y amojonamientos, tiene su "reflejo efectivo sobre el terreno".

La realidad que se desprende de este estudio que "tan sólo" en tres de los grandes ejes de Cañadas Reales pertenecientes a la Red Nacional de Vías Pecuarias (Cañada Real Leonesa Occidental, Cañada Leonesa Oriental y Cañada Real de la Plata) se han detectado más de 1.411 ocupaciones que superan las 719 hectáreas afectadas.

Y ello "a pesar de las limitaciones que presenta la fotointerpretación respecto a un trabajo minucioso en campo que, con total seguridad, ofrecería un mayor número de ocupaciones".

CULTIVOS Y BARRERAS

Atendiendo a los tipos de afección que se han encontrado en todas las cañadas estudiadas, se observa que en su mayoría son afecciones por cultivos herbáceos, seguidos de afecciones "más graves" por la presencia de barreras físicas como muros, verjas o vallas, que "impiden la utilización completa por parte de los diferentes tipos de uso que la ciudadanía hace de ellas".

"Es incomprensible el exceso de ocupaciones existente en la red de Vías Pecuarias y que, 15 o 20 años después de deslindadas y amojonadas las grandes Cañadas Reales, sigan ocupadas por alambradas y cancillas, impidiendo el desarrollo de los objetivos principales de la Ley de Vías Pecuarias estatal", señala Ecologistas en Acción.

Esto es debido, según asegura, a una "dejación de funciones administrativas y la prevaricación pasiva" por parte de la Junta de Extremadura, en particular de su Dirección General de Desarrollo Rural, que resulta "más grave", tras las grandes inversiones de dinero europeo invertido para realizar estos deslindes y amojonamientos.

A su vez, detectan "una falta importante de transparencia" en los expedientes administrativos de autorizaciones de ocupación, que "no se publican en portales regionales ni en el DOE", sino tan sólo en el tablón de anuncios de los ayuntamientos, "primando en la mayoría de los casos el interés particular sobre el público".

Tampoco, precisa el colectivo, se publican ni se tiene constancia de expedientes sancionadores firmes pues "no se ha publicado uno sólo de ellos ni se tiene constancia de su incoación, a pesar de las reiteradas denuncias interpuestas por esta asociación y de las que no se ha recibido ninguna respuesta". Y ello "aún cuando se están dando situaciones graves por innumerables vallados, ocupación con cultivos, mojones derribados o enterrados, etc.".

Por ello, sentencian que respecto a estas infracciones la información es "opaca o no existe, en claro incumplimiento" de la política de Transparencia y Buen Gobierno que la Junta de Extremadura "alardea de observar escrupulosamente".

En consonancia, se desconoce cuánto dinero está ingresando la Comunidad Autónoma en concepto de autorizaciones de ocupación de estos espacios y qué cantidad se está destinando al Fondo de Mejoras de las Vías Pecuarias, de acuerdo al artículo 15.3 de la Ley 3/95.

MEDIDAS A ADOPTAR

Por todo ello, Ecologistas en Acción de Extremadura cree necesario que la administración regional se "tome en serio" la recuperación de las Vías Pecuarias extremeñas y acometa "urgentemente" una serie de acciones.

En primer lugar, librar de vallados, cancillas y portadas todas las Vías Pecuarias deslindadas en firme en toda su anchura, comenzando por las grandes Cañadas Reales de la Red Nacional.

Asimismo, articular los medios necesarios para ofrecer una información pública y actualizada, a nivel regional, en los portales adecuados sobre los procedimientos relativos a autorizaciones y solicitudes de ocupación que se vienen realizando sobre este patrimonio.

También, crear un Patronato u órgano de participación pública sobre las Vías Pecuarias extremeñas; y recuperar la propuesta de promulgar una Ley de Vías Pecuarias extremeñas y acometer la modificación del actual Reglamento de Vías Pecuarias, que ha quedado ya obsoleto debido a las modificaciones de la Ley Agraria y por diferentes sentencias que sientan jurisprudencia en la materia.