Sanidad pedirá a alcaldes extremeños que suspendan procesiones o romerías Lunes de Pascua

Ep/Rd

La Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad pedirá a los alcaldes extremeños, a través de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), que "suspendan cualquier actividad conmemorativa o de celebración" ya sean romerías, procesiones o de cualquier tipo, para el Lunes de Pascua.



Según el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad, es una jornada que se celebra en numerosas localidades extremeñas, y que supone "el colofón para una Semana Santa con un incremento de la movilidad".



Además, ha advertido de que "vienen momentos de mucha movilidad" con motivo de la Semana Santa, para la que se adoptaron algunas restricciones como la perimetración de las comunidades autónomas o la reducción del número de personas que pueden reunirse.



En cualquier caso, ha señalado que a la Junta de Extremadura "no le va a temblar el pulso" si tiene que adoptar "medidas de mayor calado" en el caso de que la incidencia del coronavirus aumente en la región en los próximos días, tras lo que ha recordado que mantener la situación es "un trabajo colectivo" de toda la sociedad.



Vergeles ha reiterado que "estamos viendo luz al final del tunel", ha aseverado el consejero de Sanidad, por lo que ha llamado a la responsabilidad de los extremeños, ya que "si la gente cumple con las medidas que tenemos ahora mismo, es posible que no tengamos ningún sobresalto después de la Semana Santa".



Así, y en el caso de que hubiera que tomar más restricciones en la región, el consejero de Sanidad ha señalado que el Ejecutivo regional abogaría por limitar los aforos en los interiores, ya que en el caso de la variante británica "la transmisión por aerosoles es muy importante".



Por eso, más que incidir en el toque de queda o limitar los espacios interiores, la Junta de Extremadura "si tuviese que apostar por algo, apostaría por algún control dentro de los interiores", aunque ha confiado en que "ojalá no tengamos que hacer nada".



VIGILAR LAS CASAS DE CAMPO



Así, y respecto a la reunión del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud que se ha celebrado este miércoles, y la posibilidad de adelantar el toque de queda, Vergeles ha rechazado que se haya puesto encima de la mesa ese asunto, por lo que ha asegurado desconocer de dónde procede la información.



Una reunión en la que, ha explicado el consejero, ha participado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y en la que ha puesto de manifiesto el "esfuerzo" que va a hacer el ministerio para que las medidas adoptadas con motivo de la Semana Santa "en cada una de las CCAA y coordinadas con las delegaciones del Gobierno se lleven a cabo".



Para ello, el Ministerio del Interior está preparado el dispositivo que se pondrá en marcha en Semana Santa, en colaboración con las comunidades autónomas, tras lo que ha admitido que "preocupa" la situación en Francia, donde "se barajan cifras del 5 por ciento de los casos positivos que son ya de la variante sudafricana", por lo que "hay que tener mucha precaución".



Además, en el caso de Extremadura, el Ejecutivo regional ha pedido que las fuerzas y cuerpos de seguridad vigilen las casas de campo, ya que en la región "existe la costumbre de irse a los campos a realizar actividades de ocio", que en el transcurso de la pandemia "han generado algún sobresalto que otro".