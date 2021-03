Cs: La moción de censura en Murcia intentó "sacar la corrupción y ésta se queda dentro"

Ep.



El coordinador de Ciudadanos en Extremadura, David Salazar, ha considerado que con la moción de censura que la formación naranja presentó en Murcia junto al PSOE, "se ha intentado sacar la corrupción, y la corrupción se queda dentro".



David Salazar ha defendido que "la corrupción en ningún caso se puede tapar, siempre hay que denunciarla, y eso es lo que ha hecho Ciudadanos, no nos equivoquemos, la cuestión era esa", tras lo que ha considerado que "la corrupción va a seguir en Murcia, y ese es el verdadero problema que debía tener la sociedad hoy".



De esta forma se ha pronunciado el coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, en una rueda de prensa este jueves en Mérida acompañado del secretario de Acción Institucional de la formación, Ignacio Gragera, recién nombrado miembro de la Ejecutiva nacional de la formación naranja.



Según ha relatado Salazar, en la reunión de la Ejecutiva nacional que se celebró este pasado lunes, los compañeros de la formación naranja en Murcia les relataron lo sucedido, un relato que ha calificado de "verdaderamente duro", ha dicho.



"Tras escuchar su relato, tengo claro que no incumplimos ningún pacto, porque no hay pactos que se firmen en los que entre que hay que permitir la corrupción, que hay que tapar delitos", ha reafirmado el dirigente de Cs en Extremadura, quien ha admitido que esta formación "ha cometido muchos errores, errores de estrategia política, es posible, pero Ciudadanos no ha cometido ningún delito", ha aseverado.



Ante esta situación, Salazar ha rechazado que "un error de estrategia política sea puesto a la misma altura que un delito", ya que según ha reafirmado, "los pactos están para cumplirlos, pero en los pactos también dice que se actuará con buena voluntad, que no se cometerán delitos y que no se pedirá tapar la corrupción".



A partir de ahí, el coordinador regional de Cs ha entendido que se pueden "discutir las formas", así como "si las decisiones fueron las más adecuadas", pero ha reafirmado que "no se puede discutir que Cs se mantuvo leal a lo que ya en sus orígenes forma parte de su ADN, que es evitar cualquier tipo de corrupción".



Así, y respecto a los compañeros que han decidido abandonar Ciudadanos en los últimos días, Salazar les ha agradecido "el tiempo, el esfuerzo y las ganas" que pusieron cuando formaban parte de la formación, pero les ha pedido que "a los que creemos aún en el proyecto, nos respeten de la misma forma".



DISCULPAS A LOS CIUDADANOS



En su intervención, David Salazar ha pedido disculpas a los ciudadanos extremeños por los últimos acontecimientos políticos en el país, tras lo que ha considerado que "la clase política no ha estado a la altura de una ciudadanía, que viene de un año muy duro", en el que los ciudadanos "sí han estado a la altura", ya que le ha "exigido sacrificios y los han cumplido".



Frente a ello, la clase política no ha "sabido anteponer sus intereses, el principal objetivo que teníamos, que es vencer a la pandemia, y lo hemos hecho mal todos", de ahí que haya pedido su "disculpas sinceras a los ciudadanos extremeños".



ESTABILIDAD EN EXTREMADURA



Además David Salazar ha explicado que los acontecimientos políticos tras la moción de censura en Murcia "pusieron en peligro la estabilidad de otros gobiernos", de ahí que la formación naranja en Extremadura "garantizó la estabilidad de aquellos sitios" en los que forman parte del Gobierno.



Para ello, el propio Salazar habló con los dirigentes regionales de PSOE y PP, Guillermo Fernández Vara y José Antonio Monago, respectivamente, para trasladarles su "intención de garantizar la estabilidad allí donde gobernásemos, independientemente del color de los gobiernos que estuviésemos formando".



Y es que, "en este momento en Extremadura, lo más importante es arrojar certidumbres a los ciudadanos extremeños", ha resaltado Salazar, quien ha defendido que "actuar de otra forma no hubiera sido coherente", de ahí la decisión de "anteponer a los ciudadanos a nosotros mismos", ha dicho.



Así, David Salazar ha reafirmado que sigue "creyendo en el proyecto" de Ciudadanos, y ha confiado en que los afiliados en la región "se queden" en este partido, ya que a su juicio en Extremadura "todos los compañeros están haciendo un excelente trabajo, en los ayuntamientos, en las diputaciones y en la Asamblea de Extremadura".



Este trabajo realizado por los miembros de Ciudadanos en Extremadura "se ha visto recompensado" con la inclusión en la Ejecutiva Nacional del partido del secretario de Acción Institucional de la formación y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Badajoz, Ignacio Gragera, sobre el que Salazar se ha mostrado "orgulloso".



"EL PROYECTO SIGUE VIVO"



En ese sentido, el nuevo componente de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Ignacio Gragera, ha reafirmado que desde esta formación van "a seguir trabajando por el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos de este país, independientemente del rédito electoral y de los ataques que estemos sufriendo en estas últimas semanas".



Gragera ha resaltado que el proyecto de Ciudadanos "sigue vivo", y ha valorado la apertura de la Ejecutiva nacional a todas las Comunidades Autónomas, tras lo que resaltado "la capacidad de este partido de pactar a izquierda y a derecha cuando sea necesario".



Así, ha enviado un mensaje a "aquellos que se marchan de este partido y dicen que Ciudadanos no está para pactar con el 'sanchismo'", que a su juicio "olvidan que en muchos sitios estamos con el PSOE con total y absoluta normalidad", ya que "esto no es una cuestión de siglas, es una cuestión de políticas, sensatas, útiles y al servicio de Ciudadanos".



Finalmente, Ignacio Gragera ha reiterado que "el proyecto está más vivo que nunca, y a partir de ahora se verá quién es de Ciudadanos", y quien están "dispuestos a darlo todo y a seguir sumando por una opción de centro de este país", que a su juicio "con la polarización terrible que estamos viviendo, es más necesario que nunca", ha concluido.