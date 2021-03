Asamblea Extremadura pedirá al Gobierno que productos con DO se excluyan del Nutriscore

Ep

La Assamblea de Extremadura pedirá al Gobierno central que no se fije la vigencia del etiquetado 'Nutriscore' hasta que no esté adaptado por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), y que, además, se reconozcan las normas de calidad de los productos de denominaciones de origen (DO), con Identificación Geográfica Protegida (IGP) y los artesanales como excluidos de esa obligatoriedad de portar este etiquetado.

Una petición que la Asamblea de Extremadura trasladará al Gobierno central después de que se haya aprobado en el pleno de este jueves, con los votos a favor del PSOE, PP y Ciudadanos y el voto en contra de Unidas por Extremadura, una propuesta de pronunciamiento del Grupo Parlamentario Socialista en este sentido.

En la defensa de su iniciativa, la diputada socialista, María Cruz Buendía, ha defendido que "los productos de las DO, IGP o los artesanales son ejemplo de producciones de calidad, son una seña de identidad de nuestra región, fruto de un trabajo esmerado, delicado y profesional de nuestros agricultores y ganaderos que debemos proteger".

En ese sentido, ha pedido que "estos productos extremeños deben estar excluidos de este etiquetado nutricional de la Unión Europea ya que, por sí mismos, son productos que no necesitan esta catalogación por su propia elaboración y control de calidad".

Buendía ha enviado "un mensaje de tranquilidad al sector productor", del que ha destacado "su profesionalidad, ellos son nuestra mejor etiqueta, su esmero y dedicación son nuestro aval", por lo que ha reclamado al Gobierno central y a la Unión Europa que "no se les obligue a etiquetar sus productos con estas normas".

Por su parte, en representación del Grupo Parlamentario Popular, la diputada Mercedes Morán, un modelo que de manera simplista clasifica los alimentos en buenos o malos, sin tener en cuenta la dieta mediterránea, que es "variada y equilibrada".

Así, Morán ha avanzado el voto a favor del PP a esta iniciativa del PSOE, aunque en cualquier caso, ha considerado que "lo que habría que excluir sería el propio modelo de etiquetado", ya que la información sobre los alimentos es fundamental, pero "el modelo debe basarse en un sistema que clasifique los alimentos según su valor nutricional".

En ese sentido, la diputada del PP ha considerado que el modelo 'Nutriscore' tiene "unas deficiencias tremendas" y provoca "gravísimas consecuencias" para productos extremeños, como "la penalización entre productos con un único ingrediente" y, otorga la misma clasificación al mismo producto, como el aceite de oliva y el palma, por lo que ha criticado que el Gobierno de España vaya a poner en marcha este modelo.

Así, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el diputado, Fernando Baselga, ha alertado de que este modelo "puede inducir a error en productos muy importantes" y muchos de ellos extremeños como el jamón, el aceite de oliva o el queso.

Baselga ha avanzado el apoyo de CS a esta iniciativa del PSOE, tras lo que h,a abogado por un sistema de etiquetado "común europeo y homologable en todo el mercado interior, que seguramente no va a ser fácil".

Finalmente, la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que la propuesta de pronunciamiento del PSOE "está llena de inexactitudes, por lo que no deberían ni haberla presentado".

De Miguel considera que el PSOE "se sube al carro de la derecha con su desinformación", y ha recordado que el Nutriscore "es un etiquetado voluntario" y por tanto "no hay que reformular nada para las DO ni para las IGP", y de hecho ha señalado que "algunas DO están esperando que se implante Nutriscore porque les interesa".

La diputada de Unidas por Extremadura ha pedido al PSOE que "deje de hacerle el juego a la derecha, que lo único que quieren es tumbar este gobierno" de coalición, y ha elogiado la labor que el Ministerio de Consumo está realizando con este etiquetado.