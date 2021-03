Estudio CCOO: Mujeres extremeñas viven más años que los hombres pero en peores condiciones

Ep

El Observatorio Social de las Personas Mayores, que ha elaborado el sindicato CCOO en 2020 para conocer la situación de este colectivo, evidencia que las mujeres extremeñas viven una media de 5 años más que los hombres pero lo hacen en condiciones más precarias, debido en parte a la brecha de género que supone cobrar pensiones hasta un 23% más bajas que los varones.



La esperanza de vida al nacer se sitúa de media en 82,8 años, pero por sexo, las extremeñas viven unos 85,3 años de media mientras que los hombres lo hacen 79,7 años. Ante estos datos, el perfil de persona mayor es una mujer de unos 82 años, viuda y que vive sola en el mundo rural. Por eso, CCOO insiste en la importancia de reforzar la atención sociosanitaria, tanto en el ámbito urbano como rural, para garantizar la autonomía de estas personas y aumentar su calidad de vida.



Así, Extremadura cuenta con 114.600 hogares unipersonales, lo que supone el 26,6% del total, de los que 52.400 (45,7%) están habitados por personas mayores de 65 años. De estos, 38.100 (72,7%) son mujeres, y 14.300 (27,3%) son hombres, de lo que se deduce que Extremadura es la región en la que más mujeres mayores viven solas.



En cuanto a la red de residencias de mayores, el observatorio arroja que el 6,5% de las personas mayores viven en establecimientos colectivos y la región se sitúa, junto a Canarias, entre las que más plazas públicas tiene en las residencias de mayores con 210 residencias públicas que ofertan 8.198 plazas, frente a las 78 residencias privadas, que suponen 6.341 plazas asistenciales.



BRECHA DE PENSIONES



En el ámbito económico, la pensión media de los hombres en Extremadura se sitúa en 962,31 euros, las mujeres cobran unos 740,14 euros, lo que supone unos 222 euros menos mensuales. En total, la región cuenta con 230.000 pensionistas, con la media de pensiones más baja del país, situada en 857,63 euros al mes.



Esta brecha en las pensiones refleja la "precariedad" en el empleo de las mujeres hace unos años, por lo que es importante "corregir" las diferencias que existen en el mercado laboral para que "no se perpetúen", según ha señalado este miércoles la secretaria regional de CCOO, Encarna Chacón en la presentación del estudio en la capital cacereña.



Chacón ha estado acompañada de la secretaria regional de Política Social del sindicato, Beatriz Blanco, y el responsable de organización de la Federación de Pensionistas de CCOO, Sergio Cuenca, que han desgranado algunos datos de este informe que, en general, refleja que la situación de la pandemia ha empeorado las condiciones de vida de las personas mayores en el último año.



Cuenca ha resaltado la necesidad de que la administración, fundamentalmente la local, realice un censo de las personas mayores en los municipios extremeños para conocer la situación de cada uno y poder aplicar así políticas individualizadas y adaptadas a las necesidades de los mayores.



Mientras tanto, el Observatorio de las Personas Mayores recoge que, en los últimos 20 años la población mayor de 65 años ha crecido un 17,9% en Extremadura, y el aumento en los últimos 10 años ha sido del 18,82%, lo que apunta a un progresivo envejecimiento de la población que hará necesario el refuerzo de los mecanismos asistenciales.



Además, la pandemia también ha puesto en evidencia las debilidades del sistema sanitario que, según ha indicado Sergio Cuenca, se ha visto tocado en su principio de universalidad con mayores desigualdades y aumento del gasto privado.



En este sentido, el informe arroja que el presupuesto del Servicio Extremeño de Salud (SES) ha bajado en los últimos años y en la actualidad se invierten 1.663 euros por persona al año. La región cuenta con 350 camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes, algo por encima de la media española que se sitúa en 204 camas, pero por debajo de la Unión Europea, que está en 395.



"No estamos mal en atención sanitaria pero podíamos estar mejor", ha subrayado Beatriz Blanco que ha pedido una "reorganización profunda de la atención primaria" y un refuerzo de la atención social y a la dependencia porque "las personas cada vez quieren vivir más tiempo en sus casas" y para ello es necesario una red más sólida de atención domiciliaria.



Precisamente, respecto a la atención a la dependencia, Extremadura es la sexta comunidad autónoma mejor valorada del país, según el estudio de CCOO, pero también la que acumula más retraso en los expedientes de valoración de usuarios con un 16,4% de solicitudes no resueltas y un tiempo de espera medio de más de 22 meses.



En cuanto a los datos de defunciones, el informe recoge que desde marzo hasta noviembre de 2020 se produjeron en la región un total de 5.309 fallecimientos de personas mayores de 65 años, lo que supone un exceso de mortalidad de un 22,6% respecto al mismo periodo del año anterior.



Por todo ello, Encarna Chacón ha recalcado que la situación de las personas mayores en Extremadura "ha empeorado" con la pandemia ya que "se ha cebado en las personas más vulnerables y en las institucionalizadas", además de evidenciar una "brecha de género" a nivel económico.



Para cambiar esta situación de vulnerabilidad de las personas mayores, la secretaria regional de CCOO ha insistido en la necesidad de "derogar" las políticas "restrictivas" que se pusieron en marcha tras la crisis de 2008 y que "recortaron derechos y prestaciones". En este sentido, ha pedido al Gobierno que derogue la reforma laboral que, entre otras cosas, perjudica también a las cotizaciones para las futuras pensiones.



"Exigimos la derogación de esas recetas que pusieron en marcha como la reforma de las pensiones, que impedía la revalorización del IPC, y pedimos que se regularice en la Constitución esa revisión anual, y que sea a costa, si es necesario, de los propios Presupuestos del Estado", ha subrayado Chacón, quien también ha pedido una reforma fiscal para obtener "más y mejores ingresos", y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para garantizar la calidad de vida en el futuro.