Martín destaca compromiso de instituciones y sociedad para combatir violencia de género

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín,

ha participado en la clausura de las acciones formativas dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género de la Federación de Asociaciones de Mujeres Feministas de Extremadura.



En este acto también han estado presentes las diputadas Soraya Vega, del Grupo Parlamentario Socialista, y Marta Pérez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía.



La jefa del Legislativo autonómico ha subrayado el papel de la política y de las instituciones a la hora de aprobar y ejecutar leyes y normas que combaten la violencia machista, al tiempo que ha añadido que sin parlamentos autonómicos ni cortes generales no podría legislarse sobre esta materia y, por ende, los gobiernos no tendrían herramientas para combatir esta lacra.



Según Martín, "una de las mayores pandemias, de las mayores lacras que existen en la humanidad es la violencia de género", resaltando la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para proteger a la ciudadanía en su conjunto y a la democracia de este país.



EDUCACIÓN Y LIBERTAD



Blanca Martín ha recordado que, durante los primeros años de la democracia, los y las jóvenes apenas recibían formación en materia de igualdad o sexualidad, pero había unas líneas rojas que no se traspasaban, límites que "sí se cruzan en la actualidad en muchas ocasiones".



Así, la presidenta del parlamento extremeño ha apuntado al teléfono móvil y a las nuevas tecnologías como elementos que mal utilizados pueden convertirse en una "amenaza", un aspecto que es "preciso combatir".



Martín ha ensalzado el trabajo realizado por las alumnas que han participado en estos cursos formativos de la Asociación de Mujeres Feministas de Extremadura y las ha emplazado a ser "libres y hacer aquello que elijan sin miedo al fracaso".



"Luchad por lo que queréis, pero, sobre todo, sed libres", ha animado la presidenta de la Cámara autonómica a las alumnas, a quienes ha recordado que cuentan con el apoyo de las instituciones y de la sociedad.



Martín ha recordado que este ocho de marzo debido a la crisis provocada por la Covid-19 las mujeres no saldrán a las calles por una cuestión de "responsabilidad", a la vez que ha concluido que también desde espacios como el compartido este lunes se gritará "por la libertad que las mujeres merecen".